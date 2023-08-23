البحوث الفلكية: 11 مارس غرة شهر رمضان 1445

كشف الدليل الفلكي الصادر من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، للسنة الهجرية 1445 هجريا عن موعد شهر رمضان الكريم وذلك وفقا للحسابات الفلكية.



معمل أبحاث الشمس

ووفقا للحسابات الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر رمضـان المعظم 2024 فلكيًا تكون يوم الاثنين 11/3/2024.

رؤية هلال شهر رمضان

ويولد هلال رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445 هجريا الموافق 10/3/2024 (يوم الرؤية).

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ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 12 دقائق، وفي القاهرة بـ 14 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (13 - 15 دقيقة) وفي عواصم المدن العربية الدول الإسلامية لمدة تتراوح من (4:22 ) دقيقة