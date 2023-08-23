الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

البحوث الفلكية: 11 مارس غرة شهر رمضان 1445

هلال رمضان، فيتو
هلال رمضان، فيتو

كشف الدليل الفلكي الصادر من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، للسنة الهجرية 1445  هجريا عن موعد شهر  رمضان الكريم  وذلك وفقا للحسابات الفلكية.


معمل أبحاث الشمس

ووفقا للحسابات الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر رمضـان المعظم 2024 فلكيًا تكون يوم الاثنين 11/3/2024.

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر صفر لعام 1445 هجريا

البحوث الفلكية تكشف ظروف رؤية هلال شهر صفـر

رؤية هلال شهر رمضان

ويولد هلال رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445 هجريا الموافق 10/3/2024 (يوم الرؤية).

 

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ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 12 دقائق، وفي القاهرة بـ 14 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (13 - 15 دقيقة) وفي عواصم المدن العربية الدول الإسلامية لمدة تتراوح من (4:22 ) دقيقة

 

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