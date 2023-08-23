الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رئيس قناة السويس يكشف حقيقة حدوث تسريب بالمجرى الملاحي بعد حادث ناقلتي الغاز والبترول

رئيس قناة السويس،
رئيس قناة السويس، فيتو

قناة السويس، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس انتظام حركة  الملاحة داخل قناة السويس بصورة طبيعية من الاتجاهين بعد حادث اصطدام ناقلتي الغاز والبترول.

 

عطل مفاجئ بسفينة نقل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": حدث عطل مفاجئ في التوجيه بسفينة نقل الغاز  ما تطلب الاستعانة بقاطرات هيئة  قناة السويس لقطرها لحين الإصلاح.
 

المواقف الطارئة بقناة السويس

وتابع: لدينا إمكانيات وخبرات كبيرة في التعامل مع المواقف الطارئة ونعمل علي ألا تتوقف حركة الملاحة في قناة السويس.
 

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حقيقة تلوث المجرى الملاحي

وأكد: لم يحدث أي تسريب أو تلوث بالمجرى الملاحي بعد حادث اصطدام سفينتي الغاز والبترول.
 

حركة الملاحة بقناة السويس

وتابع: نحارب الوقت والزمن في إعادة حركة الملاحة بقناة السويس عند حدوث أي حادث، ونتعامل باحترافية شديدة مع أي طارئ بالقناة.
 

عدد السفن التي عبرت قناة السويس اليوم

ولفت إلي أن هناك 76 سفينة عبرت قناة السويس اليوم.
 

انتظام الحركة في قناة السويس عقب إخراج الناقلتين من المجرى الملاحي (صور)

أسامة ربيع: بدء سحب السفينة التي تعطلت في قناة السويس

 

تعامل فوري مع الأعطال الملاحية 
 

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال إن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتان خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.  

وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاك بسيط حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها " BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة" BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI  نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

 

التعامل مع الموقف الملاحي 
 

وأكد الفريق ربيع أن قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة" BURRI"  ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ " عزت عادل" بقوة شد 160 طنا، والقاطرات مصاحب 2" و"سويس 1" و" سويس 2"، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES "خارج المجرى الملاحي للقناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI " أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.


ويبلغ طول الناقلة  BW LESMES التي ترفع علم سنغافورة 295 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI حوالي 250 مترا، وعرضها 44 مترا، وحمولتها 67 ألف طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.

واختتم الفريق ربيع  تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

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