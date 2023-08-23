الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

انتظام الحركة في قناة السويس عقب إخراج الناقلتين من المجرى الملاحي (صور)

جانب من حركة الملاحة
جانب من حركة الملاحة في قناة السويس، فيتو

حصلت "فيتو" على صور فوتوغرافية تشير إلى انتظام حركة الملاحة في  قناة السويس،  وذلك عقب رسو الناقلة BW LESMES في غاطس السويس، وقطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي للقناة والتي قامت بها قاطرات الإنقاذ البحري التابعة للهيئة.
 

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تعامل فوري مع الأعطال الملاحية 

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال إن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتان خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.  

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جانب من حركة الملاحة في قناة السويس، فيتو
جانب من حركة الملاحة في قناة السويس، فيتو

احتكاك بين ناقلتين 
 

وأوضح رئيس الهيئة أن احتكاك بسيط حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها " BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة" BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI  نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة. 

جانب من حركة الملاحة في قناة السويس، فيتو
جانب من حركة الملاحة في قناة السويس، فيتو
جانب من حركة الملاحة في قناة السويس، فيتو

التعامل مع الموقف الملاحي 

وأكد الفريق ربيع أن قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة" BURRI"  ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ " عزت عادل" بقوة شد 160 طنا، والقاطرات مصاحب 2" و"سويس 1" و" سويس 2"، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES "خارج المجرى الملاحي للقناة. 

عدم وجود تلفيات 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI " أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها. 

جانب من حركة الملاحة في قناة السويس، فيتو
جانب من حركة الملاحة في قناة السويس، فيتو
جانب من حركة الملاحة في قناة السويس، فيتو

ويبلغ طول الناقلة  BW LESMES التي ترفع علم سنغافورة 295 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI حوالي 250 مترا، وعرضها 44 مترا، وحمولتها 67 ألف طن. 

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي. 

واختتم الفريق ربيع  تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.
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