فاجنر تحسم مصير قائدها ومساعده وتتهم الجيش الروسي بقصف طائرته

أكدت مجموعة فاغنر الروسية، اليوم الأربعاء، نبأ مصرع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجن في تحطم طائرة خاصة.

وقالت مجموعة فاجنر عبر قناتها الخاصة على تليجرام Gray Zone Telegram التابعة لشركة فاغنر، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، هي من قامت بإسقاط طائرة يفجيني بريجوجن وذلك أثناء طيرانها فوق موسكو، وفق ما ذكرته صحيفة “موسكو تايم الروسية”.

كما أكد ممثل إدارة منطقة زابوريجيا الموالي للدولة الروسية، مصرع قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين ومساعده ديميتري أوتكين.

تضارب الأنباء حول مصرع زعيم مجموعة فاغنر الروسية

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلت عن مصادر مساء اليوم قولها: إنه لا يمكن تأكيد صحة التقارير عن أن قائد فاغنر كان في الطائرة المتحطمة، كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى تقريرا بشأن تحطم الطائرة الخاصة في روسيا.

Advertisements

كما لفتت تقارير روسية إلى أن اسم زعيم مجموعة فاجنر مدون ضمن ركاب الطائرة إلا أنه من المحتمل أن يكون استقل طائرة أخرى، في الوقت ذاته أعلن موقع عسكري روسي أنه لا تأكيد بشأن مقتل بريغوجين ومصيره لا يزال مجهولا.

من ناحيتها أعلنت السلطات الروسية أن الطائرة التي تحطمت كانت تقل 10 أشخاص هم 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم.

أول فيديو يرصد تحطم طائرة زعيم مجموعة فاغنر



ونشرت وسائل إعلام روسية، أول فيديو يرصد تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاجنر من موسكو إلى سان بطرسبورج بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.

وتحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

اقرأ أيضا:

وجاء آخر ظهور لقائد فاجنر يوم الاثنين الماضي حيث ظهر مجددا حاملا بندقية كلاشنيكوف، ملحما لوجوده في دولة أفريقية.



ظهور قائد فاجنر في دولة أفريقية



وظهر قائد "فاجنر" يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تلجرام" مساء الإثنين الماضي، ملمحا فيه إلى أنه وجوده فى إفريقيا مركز تمدد مجموعاته المسلحة.



وفي الفيديو ظهر قائد فاجنر مرتديا الزي العسكري الخاص بمجموعته القتالية، ويحمل بندقية روسية ماركة "كلاشنيكوف"، وفي الخلفية منطقة جرداء وبدا من بعيد عدد من عناصر المجموعة و3 مركبات.

وقال قائد فاجنر في الفيديو، نحن نعمل تحت درجة الحرارة تفوق الـ 50 درجة مئوية وهو ما نحبه، ومجموعة فاجنر تجري أنشطة الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أكثر قوة في كل القارات.



وتابع، إفريقيا أكثر حرية، العدل والسعادة للأمم الإفريقية، نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى، ماضون في عمليات التجنيد ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تكليفنا بها وتعهدنا بالقيام بها.



ولم يذكر قائد فاجنر صراحة أين سجل الفيديو ولا متى، لكنه خلال حديثه لمح إلى أنه في دولة إفريقية من خلال الإشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة.

وبعد محاولة تمرد أو كما أطلق عليها الإعلام الغربي انقلاب في روسيا خلال يونيو الماضي، غادر قائد مجموعة فاجنر البلاد وتحدثت تقارير عن استقراره لبعض الوقت في بيلاروسيا.

وتنشط "فاجنر" في عدد من الدول الإفريقية، أبرزها إفريقيا الوسطى ومالي والآن النيجر، ولفت أنباء إلى تعاون بين المجموعة وميلشيا الدعم السريع فى السودان، علاوة على تحذيرات من تواجدها فى ليبيا.

