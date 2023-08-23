الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد ساعات من ظهوره في أفريقيا.. فيديو يرصد تحطم طائرة قائد فاجنر بسماء موسكو

مصرع زعيم مجموعة
مصرع زعيم مجموعة فاجنر، فيتو

نشرت وسائل إعلام روسية، أول فيديو يرصد تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل يفجيني بريجوجين زعيم مجموعة فاغنر من موسكو إلى سان بطرسبورج، بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية، وقتل معه 9 أشخاص آخرين.

مصرع قائد مجموعة فاجنر 

وتحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، ولقى جميع ركابها مصرعهم، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

وجاء آخر ظهور لقائد فاجنر يوم الاثنين الماضي، حيث ظهر مجددا حاملا بندقية كلاشنيكوف، ملحما لوجوده فى دولة أفريقية. 

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ظهور قائد فاجنر فى دولة أفريقية 


وظهر قائد "فاجنر" يفجيني بريجوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تلجرام" مساء الإثنين، ملمحا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا مركز تمدد مجموعاته المسلحة.


وفى الفيديو ظهر قائد فاجنر مرتديا الزي العسكري الخاص بمجموعته القتالية، ويحمل بندقية روسية ماركة "كلاشنيكوف"، وفي الخلفية منطقة جرداء وبدا من بعيد عدد من عناصر المجموعة و3 مركبات.

 

وقال قائد فاجنر في الفيديو، نحن نعمل تحت درجة الحرارة تفوق الـ 50 درجة مئوية وهو ما نحبه، ومجموعة فاجنر تجري أنشطة الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أكثر قوة في كل القارات.


وتابع، إفريقيا أكثر حرية، العدل والسعادة للأمم الإفريقية، نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى، ماضون في عمليات التجنيد ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تكليفنا بها وتعهدنا بالقيام بها.


ولم يذكر قائد فاجنر صراحة أين سجل الفيديو ولا متى، لكنه خلال حديثه لمح إلى أنه في دولة إفريقية من خلال الإشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة.

وبعد محاولة تمرد أو كما أطلق عليها الإعلام الغربي انقلاب في روسيا خلال يونيو الماضي، غادر قائد مجموعة فاجنر البلاد وتحدثت تقارير عن استقراره لبعض الوقت في بيلاروسيا.


معلومات متضاربة حول مكان قائد فاجنر الروسية


وذكر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، لاحقا أن بريغوجين ليس موجودا في بلاده إنما في سان بطرسبرج الروسية، وفي أواخر يوليو الماضي ظهر زعيم "فاجنر" في القمة الإفريقية الروسية، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي".


لكن هذا الظهور كان قصيرا ولم يدم فترة طويلة، مما دفع الكثير من وسائل الإعلام الدولية إلى التساؤل عن مكان وجوده.


وخلال الفترة الماضية زاد الحديث عن تمركز فاجنر فى النيجر، عقب الانقلاب العسكري هناك، خاصة بعد رسالة نشرها على قناته في "تلجرام" أكد فيها أنه سيواصل تركيز جهوده على السوق الإفريقية.


وتنشط "فاجنر" في عدد من الدول الإفريقية، أبرزها إفريقيا الوسطى ومالي والآن النيجر، ولفت أنباء إلى تعاون بين المجموعة وميلشيا الدعم السريع فى السودان، علاوة على تحذيرات من تواجدها فى ليبيا.
 

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