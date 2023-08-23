خدعة الموت، مصادر أمريكية تشكك في رواية مصرع زعيم فاجنر

تضاربت الأنباء حول مصرع زعيم مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة وقتل معه 9 أشخاص.

مصير زعيم مجموعة فاغنر مجهول

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أمريكية قولها، إنه لا يمكن تأكيد صحة التقارير التى تتحدث عن مصرع قائد فاجنر، على متن الطائرة المحطمة شمال موسكو، كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى تقريرا بشأن تحطم تلك الطائرة الخاصة في روسيا.

كما لفتت تقارير أخري، إلى ان اسم زعيم مجموعة فاغنر، مدون ضمن ركاب الطائرة، إلا انه من المحتمل أن يكون استقل طائرة أخرى

في الوقت ذاته أعلن موقع عسكري روسي أنه لا تأكيد بشأن مقتل بريغوجين ومصيره لا يزال مجهولا.



من ناحيتها أعلنت السلطات الروسية، أن الطائرة التي تحطمت كانت تقل 10 أشخاص هم 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم

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مقتل زعيم فاجنر أثر تحطم طائرة خاصة



ونشرت وسائل إعلام روسية أول فيديو يرصد تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاجنر من موسكو إلى سان بطرسبورج بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.

وتحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

وجاء اخر ظهور لقائد فاجنر يوم الأثنين الماضي حيث ظهر مجددا حاملا بندقية كلاشنيكوف، ملحما لوجوده فى دولة أفريقية.



ظهور قائد فاجنر فى دولة أفريقية



وظهر قائد "فاجنر" يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تلجرام" مساء الإثنين الماضي، ملمحا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا مركز تمدد مجموعاته المسلحة.

وفى الفيديو ظهر قائد فاجنر مرتديا الزي العسكري الخاص بمجموعته القتالية، ويحمل بندقية روسية ماركة "كلاشنيكوف"، وفي الخلفية منطقة جرداء وبدا من بعيد عدد من عناصر المجموعة و3 مركبات.

وقال قائد فاجنر في الفيديو، نحن نعمل تحت درجة الحرارة تفوق الـ 50 درجة مئوية وهو ما نحبه، ومجموعة فاجنر تجري أنشطة الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أكثر قوة في كل القارات.

وتابع، إفريقيا أكثر حرية، العدل والسعادة للأمم الإفريقية، نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى، ماضون في عمليات التجنيد ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تكليفنا بها وتعهدنا بالقيام بها.

ولم يذكر قائد فاجنر صراحة أين سجل الفيديو ولا متى، لكنه خلال حديثه لمح إلى أنه في دولة إفريقية من خلال الإشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة.

وبعد محاولة تمرد أو كما أطلق عليها الإعلام الغربي انقلاب في روسيا خلال يونيو الماضي، غادر قائد مجموعة فاجنر البلاد وتحدثت تقارير عن استقراره لبعض الوقت في بيلاروسيا.

