ظهور زعيم فاجنر حاملا كلاشنيكوف في أفريقيا، وشكوك حول تمركزه بهذه الدولة (فيديو)

ظهر مجددا زعيم شركة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، حاملا بندقية كلاشنيكوف، ملحما لوجوده فى دولة أفريقية.

ظهور قائد فاجنر فى دولة أفريقية

وظهر قائد "فاجنر" يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تلجرام" مساء الإثنين، ملمحا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا مركز تمدد مجموعاته المسلحة.

وفى الفيديو ظهر قائد فاجنر مرتديا الزي العسكري الخاص بمجموعته القتالية، ويحمل بندقية روسية ماركة "كلاشنيكوف"، وفي الخلفية منطقة جرداء وبدا من بعيد عدد من عناصر المجموعة و3 مركبات.

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The first video with Yevgeny Prigozhin appeared



“We are working. Temperature +50°. Everything we love. The Wagner Group conducts reconnaissance and search activities. Makes Russia even greater on all continents! And Africa even more free. Justice and happiness for the African… pic.twitter.com/OfJ3W5Xeth — Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) August 21, 2023

وقال قائد فاجنر في الفيديو، نحن نعمل تحت درجة الحرارة تفوق الـ 50 درجة مئوية وهو ما نحبه، ومجموعة فاجنر تجري أنشطة الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أكثر قوة في كل القارات.

وتابع، إفريقيا أكثر حرية، العدل والسعادة للأمم الإفريقية، نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى، ماضون في عمليات التجنيد ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تكليفنا بها وتعهدنا بالقيام بها.

ولم يذكر قائد فاجنر صراحة أين سجل الفيديو ولا متى، لكنه خلال حديثه لمح إلى أنه في دولة إفريقية من خلال الإشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة.

وبعد محاولة تمرد أو كما أطلق عليها الإعلام الغربي انقلاب في روسيا خلال يونيو الماضي، غادر قائد مجموعة فاجنر البلاد وتحدثت تقارير عن استقراره لبعض الوقت في بيلاروسيا.

معلومات متضاربة حول مكان قائد فاجنر الروسية

وذكر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، لاحقا أن بريغوجين ليس موجودا في بلاده إنما في سان بطرسبرج الروسية، وفي أواخر يوليو الماضي ظهر زعيم "فاجنر" في القمة الإفريقية الروسية، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي".

لكن هذا الظهور كان قصيرا ولم يدم فترة طويلة، مما دفع الكثير من وسائل الإعلام الدولية إلى التساؤل عن مكان وجوده.

وخلال الفترة الماضية زاد الحديث عن تمركز فاجنر فى النيجر، عقب الانقلاب العسكري هناك، خاصة بعد رسالة نشرها على قناته في "تلجرام" أكد فيها أنه سيواصل تركيز جهوده على السوق الإفريقية.

وتنشط "فاجنر" في عدد من الدول الإفريقية، أبرزها إفريقيا الوسطى ومالي والآن النيجر، ولفت أنباء إلى تعاون بين المجموعة وميلشيا الدعم السريع فى السودان، علاوة على تحذيرات من تواجدها فى ليبيا.