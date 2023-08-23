روسيا تعلن مصرع قائد فاغنر في تحطم طائرة شمال موسكو (فيديو)

أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، تحطم طائرة خاصة كان قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، ضمن ركابها.

ووفق وكالة تاس، قالت هيئة الطيران المدني الروسية، إن يفغيني بريغوجين قائد فاغنر ضمن قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت في شمال موسكو.

مصرع قائد فاغنر في تحطم طائرة شمال موسكو

ووفق الوكالة، لقي يفغيني بريغوجين مصرعه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورج، بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية، وقتل معه 9 أشخاص آخرين.

وحسب هيئة الطيران المدني الروسية، تحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

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طائرة قائد فاغنر كان على متنها 10 ركاب

وتابع بيان الطيران المدني الروسي، الطائرة المحطمة من طراز "إمبراير" كانت في رحلة من مطار شيريميتيفو بالعاصمة موسكو إلى مدينة سان بطرسبورج، وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب وجميعهم لقوا حتفهم".

اغتيال قائد فاغنر، فيتو

تمرد قائد فاغنر على الجيش الروسي

وكان قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، تمرد في نهاية يونيو الماضي على قيادات وزارة الدفاع والجيش الروسي.

وقال وقتها قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، في رسالة صوتية، إن الجيش الروسي قصف معسكرات تابعة لـ فاغنر، في أوكرانيا الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد هائل من عناصر فاجنر، بين قتيل وجريح، متوعدًا بالانتقام من قادة الجيش الروسي الذين وصفهم بالخونة.

قصة يفغيني بريغوجين قائد فاغنر

يفجيني بريجوجين هو رجل أعمال روسي يترأس مجموعة فاجنر العسكرية ويشتهر بلقب طباخ بوتين.

ولد قائد مجموعة فاجنر العسكرية في 1 يونيو 1961 في لينينجراد ب‍روسيا.

طائرة قائد فاغنر، فيتو

ازدهرت أعمال مؤسس مجموعة فاجنر، في مجال الإطعام وتوسعت بعد إبرام عقود مع جهات رسمية مثل المدارس ورياض الأطفال وفي النهاية مع الجيش الروسي.

تعود علاقة قائد فاجنر، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما كان الرئيس يعمل وقتها في مكتب عمدة سانت بطرسبرج، وكان يتردد حينها على مطعم بريجوزين الذي كان يحظى بشعبية بين المسؤولين المحليين، ولقب بعدها بـ"طباخ بوتين".

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