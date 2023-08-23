حملة تموينية لضبط الأسواق في الشرقية

نظمت مديرية التموين بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملة مشتركة مع الطب البيطري على محلات الجزارة والشوادر وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة بنطاق بندر الحسينية، سعود، منشاة، أبوعمر، والفولي الصغيرة، وهذا بهدف تحقيق انضباط الأسواق والقضاء على جميع صور استغلال المواطنين والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، ومدى التزام التجار بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية ووصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٢ مخالفة لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي وزن ٢٤ كيلوجرام ومخالفة عدم لف شاش بوزن ١٠ كجم وتم التشديد علي الذبح من خلال المجازر الحكومي، ومازالت الحملات مستمرة على جميع الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز لضبط المخالفين وإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بالأسواق والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين وصحة المواطنين.

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تكتيف الحملات على الورش لمتابعة قرارات الغلق

ونظرا لتشديد الدكتور المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي الورش لمتابعة قرارات غلق الورش وفقًا المواعيد المحددة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين قام المحاسب رئيس مركز ومدينة الحسينية بتكليف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للمدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومحمد محمود حامد الشافعي مدير إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركزو وليد سباعي رئيس قسم الأشغالات برئاسة المركز ومحمد سمير وكيل قسم الأشغالات برئاسة المركز بمتابعة تنفيذ قرار الغلق التام للورش وفقًا المواعيد المحددة بمدينة الحسينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وقد أشاد المحاسب رئيس المركز باستجابة الغالبية العظمى من أصحاب الورش بقرارات الغلق، مقدما لهم الشكر على حسن التعاون مع الأجهزة التنفيذيه والأمنية.

متابعة تمهيد طريق اللهيطة بالوحدة المحلية بالقصبى شرق

وقال رئيس المركز انه بتعليمات المحافظ شدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة مشاكل المواطنين علي الطبيعة والعمل علي تمهيد الطرق وفقًا للخطة الموضوعة.وفي هذا الإطار كلف محمد عبدالمجيد عبدالكريم رئيس الوحدة المحلية بالقصبي شرق ومحمد حسانين سكرتير الوحدة المحلية و محمد حسن لاشين بمتابعة تمهيد طريق اللهيطة بنطاق الوحدة المحلية بالقصبي شرق من أجل تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل رئاسة المركز بالإشتراك مع الوحدات المحلية بتمهيد الطرق والذى اوضح إنه جار العمل علي هذه الحملات على باقى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز خلال الأيام القليلة القادمة.وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة ليلًا ونهارًا

تكريم الطلاب المتفوقين بالازهر الشريف

كما قام المحاسب محمد عبد العال السيد رئيس مركز ومدينة الحسينية يرافقه المهندسة نهلة حامد رياض عفيفي نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية وهشام أبو الليل نائب رئيس المركز لشؤون المدينة وعبد السلام أبو الروس مدير إدارة العلاقات العامة برئاسة المركز وفي حضور الشيخ أنور النجار مدير إدارة الأزهرية بالحسينية ويحيى الطحاوي وكيل الإدارة الأزهرية بالحسينية وذلك بحضور الطلبة المتفوقين بالازهر بالحسينية حيث جرت مراسم تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية وذلك تشجيعًا لهم لمواصلة التفوق والنجاح مضيفا ان هذا يعتبر نموذج مشرف لكل أسرة مصرية ويدعو للفخر والإعتزاز ويؤكد أن لدينا جيل قادر على المساهمه في بناء وتنمية المجتمع وطالب بضرورة تنمية مهارات ومواهب هؤلاء الطلبة وتوفير الأجواء المناسبة لمواصلة التفوق والنجاح الدائم

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