استمرار أعمال إزالة البناء المخالف بمراكز الشرقية

وجهت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد حملة مكبرة لتنفيذ إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 15 مترا بناحية مفارق المطار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

الوحدة المحلية بالناصرية التابعة لمركز الحسينية

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية بالناصرية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 مترا بدون ترخيص بناحية وتطبيق القانون على المخالفين.هذا وقد أزالت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجُديدة ( 5 ) مقابر على مساحة ٣٠ مترا خارج الحيز العمرانى بعزبة الياس التابعه للوحده المحليه بالجُديدة وتمت الإزالة كليا وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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تعليمات الرئيس وتكليفات المحافظ

وذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

الوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسينية

هذا وتوجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية اليوم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بإزالة حظيرة مواشي بناحية جمعية الحمر الزراعية على مساحة قيراط تقريبًا وتم تنفيذ الإزالة كاملة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالحسينية ومركز شرطة م أبو عمر وتطبيق القانون على المخالفين، وهو ما دفع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى التشديد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

إزالة بناء مخالف بالإبراهيمية

وفي مركز الإبراهيمية حيث تم إزالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الإبراهيمية على مساحة ١٠٠ متر تقريبا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفي مركز فاقوس، تم تنفيذ إزالة حالة لسور من الطوب الأبيض البلوك بطول ٥٠ مترا تقريبا باسم المواطن ( س م ا ) بناحية عزبة المطالقة بأكياد البحرية وتمت الإزالة كلية على نفقة المواطن. وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة ميزان بيسكول مخالف بالأخيوة

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة بيسكول مخالف بناحية الأخيوة على مساحة ٢٠ مترا وتطبيق القانون على المخالفين. وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بإزالة بناء داخلى مخالف لشروط الترخيص بطول 20 م داخل مطعم بالمدينة، فضلا عن إزالة بناء للدور الأول علوى على مساحة 120م مبانى بحى الصباغين بالمدينة وتطبيق القانون على المخالفين.

الأجهزة التنفيذية بمنيا القمح

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة جمالون مخالف بقرية شلشلمون خارج الحيز العمراني وتم فك جميع الأعمال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بإزالة شدة خشبية بالدور الأول علوى لمنزل بناحية كفر الشيخ عثمان تابع قرية الفواقسة (الزرزمون) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.