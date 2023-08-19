السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استمرار أعمال إزالة البناء المخالف بمراكز الشرقية

استمرار اعمال ازالة
استمرار اعمال ازالة البناء المخالف بمراكز الشرقية، فيتو

وجهت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد حملة مكبرة لتنفيذ إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 15 مترا بناحية مفارق المطار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

حملات إزالة بناء مخالف بمراكز ومدن محافظة الشرقية

الوحدة المحلية بالناصرية التابعة لمركز الحسينية 

وفي سياق متصل قامت  الوحدة المحلية بالناصرية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 مترا بدون ترخيص بناحية وتطبيق القانون على المخالفين.هذا وقد أزالت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجُديدة ( 5 ) مقابر على مساحة ٣٠ مترا خارج الحيز العمرانى بعزبة الياس التابعه للوحده المحليه بالجُديدة وتمت الإزالة كليا وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

Advertisements

تعليمات الرئيس وتكليفات المحافظ

وذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ  الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

 

الوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسينية 

هذا وتوجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية اليوم بالتنسيق مع  الوحدة المحلية بالظواهرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بإزالة حظيرة مواشي بناحية جمعية الحمر الزراعية على مساحة قيراط تقريبًا وتم تنفيذ الإزالة كاملة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالحسينية ومركز شرطة م أبو عمر وتطبيق القانون على المخالفين، وهو ما دفع  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  إلى التشديد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

 

إزالة بناء مخالف بالإبراهيمية 

وفي مركز الإبراهيمية حيث تم إزالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الإبراهيمية على مساحة ١٠٠ متر تقريبا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفي مركز فاقوس، تم تنفيذ إزالة حالة لسور من الطوب الأبيض البلوك بطول ٥٠ مترا تقريبا باسم المواطن ( س م ا ) بناحية عزبة المطالقة بأكياد البحرية وتمت الإزالة كلية على نفقة المواطن. وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

 

إزالة ميزان بيسكول مخالف بالأخيوة 

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة بيسكول مخالف بناحية الأخيوة على مساحة ٢٠ مترا وتطبيق القانون على المخالفين. وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بإزالة بناء داخلى مخالف لشروط الترخيص  بطول 20 م داخل مطعم بالمدينة، فضلا عن إزالة بناء للدور الأول علوى على مساحة 120م مبانى بحى الصباغين بالمدينة وتطبيق القانون على المخالفين.

استمرار أعمال إزالة المباني المخالفة بمراكز الشرقية

الأجهزة التنفيذية بمنيا القمح 

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة جمالون مخالف بقرية شلشلمون خارج الحيز العمراني وتم فك جميع الأعمال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بإزالة شدة خشبية بالدور الأول علوى لمنزل بناحية كفر الشيخ عثمان تابع قرية الفواقسة (الزرزمون) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجهزة التنفيذية بمركز ابوحماد حملة مكبرة تنفيذ ازالة التعديات بالبناء الوحدة المحلية مبنى بالطوب الدبش مساحة 15 متر بناحية مفارق المطار الوحدة المحلية بقصاصين الشرق

مواد متعلقة

استمرار حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

استمرار أعمال إزالة المباني المخالفة بمراكز الشرقية

حملات إزالة بناء مخالف بمراكز ومدن محافظة الشرقية

إزالة تعدٍ بالبناء وإصلاح أعمدة الكهرباء بأولاد صقر في الشرقية

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

خزينة الزمالك تنتعش بـ 36 مليون جنيه

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

شاب يذبح طليقته أمام المارة في الفيوم

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

أسعار حفل محمد رمضان في السعودية

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصفة رعدية تؤخر انطلاق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بالمجر

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل الكثيرة

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية