نشاط مكثف برئاسة مركز الحسينية بالشرقية

قام المحاسب محمد عبد العال السيد رئيس مركز ومدينة الحسينية اليوم الأربعاء الموافق 09 من أغسطس 2023، يرافقه ميادة عزت رئيسة الوحدة المحلية بقرية سعود, بالمرور على المجمع الحكومي بسعود بعد تشغيله لتوفير الوقت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين, من أجل نقلة حضارية للمواطنين، وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطنين بالتغيير، في كافة القطاعات.

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حياة كريمة التى أطلقها الرئيس

يأتى ذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية, لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية ,من مياه شرب ,وصرف صحي, وكهرباء, وطرق وكباري, وغاز طبيعي ,وإقامة منشآت تعليمية, وشبابية, وتوفير سكن كريم, للنهوض بمستوى معيشة المواطنين, وتحسين الخدمات المقدمة لهم ,وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب , محافظ الشرقية ,بضرورة متابعة كافة مشاريع حياة كريمة, بنطاق مركز ومدينة الحسينية.

المرور على المجمع الحكومى بالظواهرية

كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينية ,يرافقه المحاسب السيد محمود حامد الشافعي, رئيس الوحدة المحلية بالظواهرية, زينب الصامت سكرتيرة الوحدة المحلية بالظواهرية, بالمرور على المجمع الحكومي بالظواهرية ,لمتابعة كافة التشطيبات النهائية الخاصة بمجمع الخدمات الحكومي بالظواهرية, تمهيدًا للبدء في العمل خلال الأيام القادمة ,من أجل نقلة حضارية للمواطنين, وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن, وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطنون بالتغيير في كافة القطاعات.

متابعة أعمال رفع السافوحة ورش الطرق

كما قام عبد العال يرافقه هشام أبو الليل, نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للمدينة, بمتابعة أعمال رفع السافوحة, والأتربة الموجودة على الطريق, ورش المياه ,من بوابة مدخل مدينة الحسينية, حتي كوبري المنشيه من أجل إظهار المدينة والوحدات المحلية بالشكل الجمالي والحضاري ,وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة من رئيس مركز ومدينة الحسينية على كافة القطاعات.

غلق المحلات فى المواعيد المحددة بالحسينية

وقام رئيس مركز ومدينة الحسينية بتكليف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للمدينة, ومحمد محمود حامد الشافعي مدير إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركز, ووليد سباعي رئيس قسم الأشغالات برئاسة المركز, والمحاسب السيد محمد سمير وكيل قسم الأشغالات, برئاسة المركز بمتابعة تنفيذ قرار الغلق التام للمحلات التجارية, وفقًا للمواعيد المحددة من قبل وزير التنمية المحلية بمدينة الحسينية, واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وقد أشاد المحاسب رئيس المركز باستجابة الغالبية العظمى من أصحاب المحلات التجارية بقرارات الغلق، مقدما لهم الشكر على حسن التعاون مع الأجهزة التنفيذيه والأمنية.

الوحدة المحلية بقرية شهداء بحر البقر

كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينية ,بتكليف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للمدينة, والمهندس فاروق عرفات رئيس قسم الإنارة العامة وترشيد الطاقة, برئاسة المركز, وأحمد بدران رئيس قسم الإعلانات برئاسة المركز ,و إسلام عبد الفتاح بقسم الإعلانات بمدينة الحسينية ,وقسم الاشغالات برئاسة المركز مع الوحدة المحلية بشهداء بحر البقر برئاسة محمد محمود, بفصل اللافتات المضيئة الغير مرخصة بناحية الوحدة المحلية بشهداء بحر البقر, وذلك من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.مشددا علي ضرورة تكثيف أعمال رفع الإعلانات الغير مرخصة بصفة مستمرة حتي يتم المحافظة علي الشكل الحضاري لمدينة الحسينية.مؤكدا إنه جاري العمل على باقي الوحدات المحلية لإزالة كافة اللافتات والاعلانات الغير مرخصة للحفاظ على الشكل الجمالي للوحدات المحلية.

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