رئيس مركز الحسينية يتفقد أعمال رصف طريق سعود

قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية يرافقه أيمن قراع بالهيئة العامة للطرق والكباري بمتابعة أعمال رصف طريق سعود - الحسينية ويوجه بضرورة الإنتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد من أجل تحسين الطرق للمواطنين بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

رصف طريق سعود الحسينية ضمن مشروعات حياة كريمة

وياتى ذلك في إطار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.وقال رئيس مركز ومدينة الحسينية بأنه جاري العمل على باقي الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكافة المواطنين بناحية المركز والوحدات المحلية التابعة لها وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة للمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ليلًا ونهارًا علي كافة القطاعات لإظهار مركز الحسينية بالصورة المتميزة بين المراكز الأخري بمحافظة الشرقية

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رفع تراكملت القمامة من شوارع المدينة

كما قام المهندس سامي معجل بتكليف محمد عبد العال السيد نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية والمهندس ممدوح عبدالعال وإسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز وهاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بمدينة الحسينية وذلك بأماكن (( الواجهة - شارع المرور - منطقة وسط البلد - الشارع الرئيسي - أمام مجمع خدمات الحسينية الجديد - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام بنك مصر - النافورة - الساحة الشعبية - أمام المواقف - أمام بنك القاهرة - أمام البنك الأهلي المصري - شارع المركز - شارع المدارس - شارع ترعة سراج - كافة القطاعات الموجودة بمدينة الحسينية )) حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق مؤكدا إنه جاري العمل علي هذه الحملات على باقى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص رئاسة مدينة الحسينية علي إظهار المدينة والوحدات المحلية بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

تعليمات المحافظ طبط اليات الاسواق

و بناءًا علي توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمتابعة كافة الأعمال والأسواق والعمل علي فتح الطرق العامة للمواطنين من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي هذا الإطارقام المهندس سامي معجل بتكليف محمد عبد العال السيد نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية ووليد سباعي رئيس قسم الأشغالات و محمد سمير وكيل قسم الأشغالات برئاسة المركز وسعيد عبد الرازق بقشيش بإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية برئاسة المركز وكافة العاملين بقسم الأشغالات برئاسة المركز بفتح مداخل ومخارج سوق الخميس لتيسير حركة المرور أمام المارة بمدينة الحسينية تيسيرًا علي المواطنين.مطالبا بضرورة تكثيف كافة الجهود بالحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة لتحقيق إنضباط الأسواق والقضاء على جميع صور إستغلال المواطنين والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين ومدى إلتزام التجار بتطبيق الأشتراطات الصحية والمواصفات القياسية ووصول الدعم لمستحقيه.

حملة بيطرية تحرر 4 مخالفات بيطرية

وقال معجل انه وبتعليمات اللواء الدكتورابراهيم محمد متولى وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية والدكتور مدير عام ادارة الصحة العامة والمجازر بالشرقية واالدكتور/ مدير ادارة المجازر بالشرقية بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم والتشديد علي الذبح من خلال المجازر الحكومية وتعليمات عبدالكريم عوض الله مدير الإدارة التموينية بالحسينية ورئيس قطاع شمال الشرقية وفي هذا الإطار تم تنظيم حملة مشتركه من الإدارة البيطرية بالحسينية والتموين والبيئه وشرطة الحسينيه وتم التفتيش علي محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات بنطاق (( بندر الحسينية _ الحجازيه_ الاخيوه _ سعود _ صان الحجر _ الرست _ م.عمر )) وتم من خلالها ضبط عدد ٤ مخالفات (مخالفة طبيه بيطرية ذبح خارج المجازر الحكوميه باجمالي وزن ٥كجم + عدد ٣ مخالفات تموينيه ) وتم التشديد بالذبح من خلال المجازر الحكومية.ومازالت الحملات مستمرة على جميع الوحدات المحلية التابعه لرئاسة المركز لضبط المخالفين وإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بالأسواق والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين وصحة المواطنين

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