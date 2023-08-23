الأربعاء 23 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لشعر ناعم حرير خال من العيوب

الشعر الناعم، فيتو
الشعر الناعم، فيتو

الشعر الناعم حلم كل فتاة للحصول على شعر مميز يصفى لمسة جمالية على صاحبته، لذا تسعى الفتيات دائما للحصول على شعر ناعم.

وللحصول على الشعر الناعم يجب الاهتمام بالشعر من حيث التغذية الجيدة والتركيب اليومي للشعر واستخدام الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر.

وصفة طبيعية لشعر ناعم حرير 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية للحصول على شعر ناعم حرير.

المكونات:-

ربع ملعقة حليب جوز الهند

ملعقة عصير ليمون

الطريقة:-

  • نحضر المكونات ونخلطها معا جيدا.
  • نضع الخليط فى الثلاجة قبل الاستخدام ليلة كاملة.
  • وقبل استخدامه نرج الخليط جيدا، ثم نفرده على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لشعر ناعم، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك 

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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الشعر الناعم وصفة طبيعية لشعر ناعم حرير حليب جوز الهند العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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