الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

معرض توت عنخ آمون
معرض توت عنخ آمون في موسكو، فيتو

شهدت حديقة الصداقة التي تقع في العاصمة الروسية موسكو توافد العديد من الجمهور الروسي لمشاهدة معرض توت عنخ آمون، حيث أقبلوا بشغف كبير لمعرفة أسرار الفرعون المصري الشاب، ومتسائلين: "هل المعروض أصلي قادم من مصر؟ أم نسخ مُقلدة؟".

واستقبلت المرشدة السياحية الروسية إيرينا التي أجادت شرح تاريخ مصر الحضور لتبدأ رحلة الشرح لعدد 100 قطعة، وهي نسخ طبق الأصل للمقتنيات المعروضة في المتحف المصري بالقاهرة، صنعها مجموعة من الخبراء الروس في علم المصريات، حيث تم وضع تمثال لعالم الآثار البريطاني "هوارد كارتر" مكتشف المقبرة، ورجل الأعمال البريطاني اللورد "كارنافون".

Advertisements

 

"لماذا مات توت عنخ آمون صغيرًا؟"


وطُرحت بعض الأسئلة عن "ماذا تعرفون عن الفرعون المصري؟" وعن حياته ووفاته الغامضة، و"هل هناك ما يُسمى بلعنة الفراعنة؟" و"لماذا مات توت عنخ آمون صغيرًا؟"، و"كيف ظلت المقبرة بعيدة عن النهب؟".

 حيث عُثر على 5 آلاف قطعة بها رغم صغر حجم المقبرة، والتي وجدوا على بابها جملة "سيضرب الموت بجناحيه الساميين كل من يعكر صفو الملك"، وداخل المقبرة وجدوا جملة بجوار المومياء "سيذبح الموت بجناحيه كل من يجرؤ على إزعاجنا".

معرض توت عنخ آمون في موسكو، فيتو

وتابع الجمهور الروسي بتشوق حكاوي وفاة العديد من الشخصيات التي افتتحت المقبرة، وعلى رأسهم مكتشفها "كارتر".

الذكرى المئوية لاكتشاف المقبرة

وكان العالم قد احتفل العام الماضي بالذكرى المئوية على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والتي أُعتبرت أهم كشف أثري في التاريخ.

ومن جانبه، أشار شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، إلى سعادته لحضور هذا العرض الشيق في موسكو عن شخصية مهمة في تاريخ الحضارة المصرية، والذي جاء من خلال مرشدة سياحية روسية متميزة أجادت سرد الأحداث.. كما أسعدني استقبال الجمهور الروسي للمعرض، مما عكس مكانة الحضارة المصرية لدى الشعب الروسي، وهو ما أكده الإقبال الكبير رغم أن الأعمال نُسخ طبق الأصل.

وعلى الجانب الآخر، قررت ادارة حديقة الصداقة بين الشعوب استمرار المعرض حتى شهر سبتمبر القادم.

كان سكران، نظرية جديدة "مثيرة للجدل" تكشف سبب وفاة توت عنخ آمون

قبل نقلها إلى المتحف المصري الكبير، تعرف على أشهر مقتنيات توت عنخ آمون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حديقة الصداقة موسكو توت عنخ امون شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية تاريخ الحضارة المصرية الشعب الروسي علم المصريات المرشدة السياحية الروسية إيرينا

مواد متعلقة

قبل نقلها إلى المتحف المصري الكبير، تعرف على أشهر مقتنيات توت عنخ آمون

كان سكران، نظرية جديدة "مثيرة للجدل" تكشف سبب وفاة توت عنخ آمون

الأكثر قراءة

اتجاه في الزمالك لتشكيل لجنة كرة وهذه أبرز الأسماء

حكاية اختفاء ملفات 3 آلاف عضوية موقوفة بنادي الزمالك

بالأسماء، تفاصيل الحركة القضائية الجديدة (مستند)

نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة (رابط مباشر)

زغلول صيام يكتب: أين العدل في الجامعة الأهلية ببنها! رفقا بشباب مصر!

إسلام الشاطر يثير غضب الزملكاوية باقتراحه لإدارة النادي الجديدة، والأهلاوية يكشفون السر

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديوهات تعدي ضباط الشرطة على مواطنين

سعد سمير يكشف حقيقة خلافه مع إدارة فيوتشر بسبب المستحقات

Advertisements

منوعات

المزيد

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل مهنة “الميكب أرتيست” حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أستاذ بالأزهر: صلة الرحم أمر إلهى لنشر الرحمة

ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية