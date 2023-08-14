قبل نقلها إلى المتحف المصري الكبير، تعرف على أشهر مقتنيات توت عنخ آمون

يعرض المتحف المصري بالتحرير مجموعة رائعة من مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، وذلك قبل نقلها لعرضها في قاعة مخصصة بالمتحف المصري الكبير.

وقررت وزارة السياحة والآثار الإبقاء على عدد من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، وهي: كرسي العرش والعاجلة الحربية والقناع الذهبي ومجموعة من الحلي والمجوهرات الخاصة بالملك الذهبي.

قاعة توت عنخ آمون

وكان توت عنخ آمون أو الفرعون الذهبي كما ذاعت شهرته عالميًا هو أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة من الدولة الحديثة.(1550-1295 ق.م).

Advertisements



ويعدّ توت عنخ أمون من أشهر الملوك بسبب اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل، وكذلك بسبب وفاته في ريعان شبابه؛ مما يعد لغزًا يثير فضول الكثيرين.

مقبرة 62، بوادي الملوك

ودفن توت عنخ آمون في مقبرته الشهيرة – مقبرة 62– بوادي الملوك، والتي تم اكتشافها في نوفمبر 1922 بمعرفة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وأحدث هذا الاكتشاف ضجة إعلامية واسعة النطاق في العالم كله.

وتبلغ أبعاد غرفة دفن الملك حوالي 6م × 4م، وبها التابوت الأصلي المستطيل الشكل المصنوع من حجرالكوارتزيت، وتزين أركانه المعبودات الحاميات الأربعة ناشرة أجنحتها لحماية التابوت وما به، وكان هذا التابوت يضم بداخله ثلاثة توابيت تتخذ شكل الملك في الوضع الأوزيري.



التابوت الذهبي الداخلي

وبعد التابوت الذهبي الداخلي وهو من الذهب الخالص (وزنه 4‚110 كجم) على شكل مومياء، عثر عليه بداخل التابوت الأوسط، وكان ملفوفا بكتان يغطي التابوت بالكامل عدا الوجه وهو موجود الآن بالمتحف المصري بالتحرير، وعند فتح التابوت ظهر القناع الذهبي الشهير للملك الشاب حول رأس المومياء

التابوت المذهب الأوسط

كما عثر على التابوت المذهب الأوسط بداخل التابوت المذهب الخارجي، وهو مصنوع من الخشب المغطى بصفائح من الذهب، وكان مكسوًا في أجزاء منه بعجائن زجاجية متعددة الألوان، وهو موجود الآن بالمتحف المصري بالتحرير.

التابوت المذهب الخارجي (الكبير)

كما عثر على التابوت المذهب الخارجي (الكبير) وهو مصنوع من الخشب المذهب ويمثل الملك على هيئة المعبود أوزير، اليدان مكسوتان برقائق من الذهب ومتقاطعتان على الصدر تمسكان بالشارات الملكية المطعمة بعجينة زجاجية زرقاء وحمراء، وللتابوت مقابض فضية كانت تستخدم لتحريك الغطاء. أبعاد التابوت: 223,5 سم طول، 8‚83 سم عرض، 5‚105 سم ارتفاع.

