افتتاح ورشة ومعرض للعرائس بالمركز الروسي في القاهرة (صور)

افتتح دينيس برونيكوف معرض للعرائس بعنوان "عروستي رايحة روسيا " نائبا عن مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر وبحضور شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومسؤل النشاط الثقافي بالمركز الروسي.

وضم المعرض مجموعة كبيرة من العرائس من تصميم وتنفيذ الفنانة سارة محمد صلاح التي تميزت بـ صناعة العرائس يدويا، كما ربطت بين فن العرائس والحواديت الشعبية بالاضافة الي عمل عرائس لشخصيات حقيقية وايضا جسدت العروسة الروسية الشهيرة الماتروشكا بروح مصرية في اطار روح التبادل الثقافي بين الثقافتين .

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ومن جانبه اشار برونيكوف في كلمته الافتتاحية بتميز اعمال الفنانة سارة لكونها اشغال يدوية حيث ان كل ما يصنع باليد يخرج من القلب والروح علي حد قول برونيكوف , ورحب دينيس برونيكوف بالفنانين المصريين لتقديم ابداعاتهم داخل البيت الروسي بالقاهرة.

بدوره، أشار شريف جاد بأن اعمال الفنانة سارة محمد قد تميزت بربط العرائس بـ الحدوتة الشعبية مقدمة نماذج طبيعية من صور الحياة اليومية.

وكانت الفنانة سارة محمد قد قدمت ورشة فنية للاطفال في كيفية صنع العرائس حيث شارك عدد من الاطفال في صناعة العرائس بأيديهم في تجربة ممتعة لهم.