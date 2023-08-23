إزالة تعديات في 3 مراكز بالشرقية

نفذت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لإزالة تندة حديدية مخالفة خاصة بمحل ملابس بشارع القرافة أمام نجدة الزقازيق بنطاق الحي، وتم تحرير محضر إشغالات ضد صاحب المحل، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز مشتول السوق بشن حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة وتم إزالة (٢٦) لافتة إعلانية مخالفة وغير مرخصة.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة حملة لإزالة حالتي تعد لغرفة بالدبش على مساحة ٩م وسور بالطين بطول ١٠م بقرية الخيس التابعة للصوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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المحافظ يشدد على ضرورة الإزالات الفورية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافه أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب...

مبنى بالطوب الدبش بابوحماد

هذا ووجهت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد حملة مكبرة لتنفيذ إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 15 مترا بناحية مفارق المطار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

الوحدة المحلية بالناصرية التابعة لمركز الحسينية

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية بالناصرية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 مترا بدون ترخيص بناحية وتطبيق القانون على المخالفين.هذا وقد أزالت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجُديدة ( 5 ) مقابر على مساحة ٣٠ مترا خارج الحيز العمرانى بعزبة الياس التابعه للوحده المحليه بالجُديدة وتمت الإزالة كليا وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

الوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسينية

هذا وتوجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية اليوم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بإزالة حظيرة مواشي بناحية جمعية الحمر الزراعية على مساحة قيراط تقريبًا وتم تنفيذ الإزالة كاملة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالحسينية ومركز شرطة م أبو عمر وتطبيق القانون على المخالفين، وهو ما دفع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى التشديد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

إزالة بناء مخالف بالإبراهيمية

وفي مركز الإبراهيمية حيث تم إزالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الإبراهيمية على مساحة ١٠٠ متر تقريبا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفي مركز فاقوس، تم تنفيذ إزالة حالة لسور من الطوب الأبيض البلوك بطول ٥٠ مترا تقريبا باسم المواطن ( س م ا ) بناحية عزبة المطالقة بأكياد البحرية وتمت الإزالة كلية على نفقة المواطن. وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

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