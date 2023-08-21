الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

إزالة 6 حالات تعد بالبناء بمراكز الشرقية

ازالة 6حالات تعدى
ازالة 6حالات تعدى بالبناء بمراكز الشرقية،فيتو

توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز الإبراهيمية لتنفيذ حملة إزالة لتعديات البناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بكفور نجم - بكفر عوض حيث تم إزالة ٢ غرفة بالدبش داخل الحيز العمراني كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات مخالفة بالشارع وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ إزالة  لتلتوار وكتل خرسانية بالمخالفة أمام شارع الجيش وتم تحرير محضر إشغالات رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣

استمرار أعمال إزالة المباني المخالفة بمراكز الشرقية

الوحدة المحلية بقرية صافور مركز ديرب نجم 

 وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصافور بإزالة كلية في المهد لحالة تعد على مساحة  قيراط بالبوص والسُده وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.كما  تم إزالة سمل على أملاك دولة بشارع ٢٣ يوليو بديرب نجم على مساحة ( ٤م ) وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.وفي مركز أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالإسدية  تم إزالة مبني بالطوب الدبش علي مساحة ٨٠ م بالمنحر بالإسدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وفي مركز منيا القمح  بالوحدة المحلية بالعزيزية تم التصدي لتعدي على أرض زراعية على مساحة ١٠٠ متر تقريبًا بقرية العزيزية وتمت الإزالة على نفقة المخالف أ. ع. ا. واتخاذ الإجراءات القانونية.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 

وبدوره شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

موضحا ان ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافه أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب..

الوحدة المحلية بالناصرية التابعة لمركز الحسينية 

هذا وقد وجهت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد حملة مكبرة لتنفيذ إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 15 مترا بناحية مفارق المطار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.وفي سياق متصل قامت  الوحدة المحلية بالناصرية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 مترا بدون ترخيص بناحية وتطبيق القانون على المخالفين.هذا وقد أزالت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجُديدة ( 5 ) مقابر على مساحة ٣٠ مترا خارج الحيز العمرانى بعزبة الياس التابعه للوحده المحليه بالجُديدة وتمت الإزالة كليا وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

تعليمات الرئيس وتكليفات المحافظ

وذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ  الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

استمرار أعمال إزالة البناء المخالف بمراكز الشرقية

الوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسينية 

هذا وتوجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية اليوم بالتنسيق مع  الوحدة المحلية بالظواهرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بإزالة حظيرة مواشي بناحية جمعية الحمر الزراعية على مساحة قيراط تقريبًا وتم تنفيذ الإزالة كاملة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالحسينية ومركز شرطة م أبو عمر وتطبيق القانون على المخالفين، وهو ما دفع  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  إلى التشديد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

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