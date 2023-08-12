استمرار حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية اليوم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بإزالة حظيرة مواشي بناحية جمعية الحمر الزراعية على مساحة قيراط تقريبًا وتم تنفيذ الإزالة كاملة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالحسينية ومركز شرطة م أبو عمر وتطبيق القانون على المخالفين، وهو ما دفع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى التشديد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

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إزالة بناء مخالف بالإبراهيمية

وفي مركز الإبراهيمية حيث تم إزالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الإبراهيمية على مساحة ١٠٠ متر تقريبا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفي مركز فاقوس، تم تنفيذ إزالة حالة لسور من الطوب الأبيض البلوك بطول ٥٠ مترا تقريبا باسم المواطن ( س م ا ) بناحية عزبة المطالقة بإكياد البحرية وتمت الإزالة كلية على نفقة المواطن. وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة ميزان بيسكول مخالف بالاخيوة

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة بيسكول مخالف بناحية الأخيوة على مساحة ٢٠ مترا وتطبيق القانون على المخالفين. وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بإزالة بناء داخلى مخالف لشروط الترخيص بطول 20 م داخل مطعم بالمدينة، فضلا عن إزالة بناء للدور الأول علوى على مساحة 120م مبانى بحى الصباغين بالمدينة وتطبيق القانون على المخالفين.

الأجهزة التنفيذية بمنيا القمح

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة جمالون مخالف بقرية شلشلمون خارج الحيز العمراني وتم فك جميع الأعمال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بإزالة شدة خشبية بالدور الأول علوى لمنزل بناحية كفر الشيخ عثمان تابع قرية الفواقسة (الزرزمون) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مركز ومدينة ديرب نجم

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو حملة مكبرة لإزالة التعديات بناحية قرية الصانية وأسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة الكلية لحجرة وسور بالدبش وسور بالصاج مقامة بالمخالفة على أرض إصلاح زراعي على مساحة ( ١٠٠م ) بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

رئاسة مركز ومدينة فاقوس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالفرايحه بإزالة حالة تعدى خارج الحيز العمراني عبارة عن شدة خشبية وتشوين مواد بناء لسيمل دور أرضى بناحية عزبة معلومة بالوحدة على مساحة حوالى ١٣٠ م تقريبا باسم المخالف ( ا.م.م ) وتمت الإزالة كليا على نفقة المواطن ورفع مواد التشوين والتحفظ على المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.