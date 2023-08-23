العثور على طفل رضيع ملقى بجوار دائري المنصورية في الجيزة

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على طفل ملقى بمنطقة دائري المنصورية وتم تسليمه إلى مستشفى أبو النمرس المركزي لتلقى العلاج.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بوجود طفل رضيع ملقى بجوار دائري المنصورية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على رضيع عمره عدة أيام ويرتدى كامل ملابسه، وتم نقله إلى مستشفى أبو النمرس المركزي لتلقى العلاج.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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