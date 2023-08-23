ضبط تشكيلين عصابيين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في كفر سعد ودمياط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية تشكيل عصابي بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من مخدرى الحشيش والبانجو بقصد الاتجار.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط أكدت قيام تشكيل عصابى مكون من ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط )، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن "ملك أحدهم" كائن بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

Advertisements

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(575 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرسعد بالإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,10 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورصد وتتبع العناصر الإجرامية وخاصة حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.