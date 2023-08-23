الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

تحرير 91 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات مرورية،فيتو
حملات مرورية،فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية. 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91779 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 24691 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1595 مخالفة السير بدون تراخيص، 15  مخالفة موقف عشوائى، 18  مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية،  تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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الادارة العامة للمرور لوائح المرور الحملات المرورية أجهزة وزارة الداخلية مخالفة تجاوز السرعة

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