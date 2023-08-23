سقوط تشكيل عصابى بحوزته حشيش وهيروين في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط بندقية خرطوش وكمية من مخدرى الحشيش والهيروين بحوزة عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية.



سقوط تشكيل عصابى بحوزة مخدرى مخدرى الحشيش والهيروين بالمنوفية



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى القاهرة والمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم بمحافظة المنوفية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض "سنجة" - ميزان حساس).



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بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريبًا)و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية..