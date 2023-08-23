الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط المتهمين بسرقة خزينة مدرسة فى أكتوبر

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ، ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى المدارس الخاصة بالجيزة.. وضبط مرتكبى الواقعة.

 

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تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة  بلاغا من مسئول بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم  باكتشافه سرقة خزينة من داخل مكتب الحسابات بالمدرسة وبداخلها مبالغ مالية.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة  3 أشخاص "أحدهم يعمل بذات المدرسة" جميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم مبلغ مالى وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمدرسة وعلمه بأماكن الإحتفاظ بالمبالغ المالية إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الخزينة وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين وإحضار ملابس نسائية ومركبة "توك توك" والتوجه لمقر المدرسة، وقام أحدهم بمراقبة الطريق وقيام الآخران بتسلق السور وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بإستيلائهم على مبالغ مالية أخرى من داخل وحدة أدراج أسفل الخزينة.
 

و بإستدعاء المُبلغ وبمناقشته حول المبالغ المالية المضبوطة قرر بأنها خاصة به وأنه لم يكن قد حصر المبالغ المالية بأدراج المكاتب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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قطاع الأمن العام قسم شرطة ثان أكتوبر مديرية أمن الجيزة قسم شرطة ثالث اكتوبر

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