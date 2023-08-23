ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية باشراف اللواء محمود أبو عمرة من ضبط 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى "الشرقية، الإسماعيلية"؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة بإستخدام المفتاح المصطنع.

ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات



وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقة بنطاق مديريات أمن (الشرقية، الدقهلية، قنا، القاهرة).. وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية (مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج "لهما معلومات جنائية") كما أرشدوا عن (3) سيارات ملاكى المستخدمين فى إرتكاب الوقائع.

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و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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