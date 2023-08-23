راموس يفاضل بين الدوري التركي والسعودي بالميركاتو الصيفي

راموس، كشفت تقارير صحفية أن أسطورة ريال مدريد، سيرجيو راموس، يفضل الانتظار حتى اللحظة الأخيرة في الميركاتو الصيفي، للوصول لأفضل عرض للانتقال إليه.

المدافع الإسباني سيرجيو راموس لم يحسم مستقبله حتى الآن، رغم رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

وأصبح راموس لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع النادي الباريسي في يونيو الماضي، لكنه لم ينضم حتى الآن لأي ناد.

وكانت تقارير صحفية سعودية أفادت بأن صاحب الـ37 عاما على مشارف الانضمام إلى نادي اتحاد جدة هذا الصيف.

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جاء ذلك بعدما كان راموس في مفاوضات رسمية مع مسؤولي نادي بشكتاش التركي، لبحث مدى إمكانية انضمامه للفريق قبل أن تفشل المحادثات في النهاية.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية أفادت بأن راموس لم يبتعد عن الدوري التركي بانهيار مفاوضاته مع بشكتاش، في ظل رغبة عملاق آخر في الحصول على توقيعه.

وأشارت إلى دخول المدافع المخضرم دائرة اهتمامات نادي جالطة سراي، أملا في نيل توقيعه هذا الصيف.

وأضافت التقارير إن راموس حصل على عرض سعودي يقضي بحصوله على راتب سنوي يبلغ 23 مليون يورو، لكن زوجته بيلا روبيو لا تفضل العيش في الأراضي العربية حاليا.

تفاؤل لتجديد عقد مبابي



وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، يشعرون بتفاؤل حول موقف الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق، من تجديد عقده مع باريس.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، وصل مبعوثون من قطر وعقدوا الاجتماع الأول مع ممثلي مبابي، الأحد الماضي، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ومناقشة تجديد العقد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاجتماع الأول كان مرضيا لمسؤولي باريس، كما اتفقوا مع ممثلي مبابي على عقد اللقاء الثاني هذا الأسبوع، وقد يحضره رئيس النادي ناصر الخليفي.



وأوضحت أن هناك حالة كبيرة من التفاؤل لدى باريس بشأن تمديد عقد مبابي، بسبب الرغبة والروح الطيبة التي جرت بها المحادثات بالأمس، بالإضافة إلى موافقة ممثلي النجم الفرنسي على عقد اجتماع ثانٍ.



وذكرت أنه رغم المحادثات، فإن مسؤولي باريس ينتظرون عرضًا من ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو، مستنكرين كيف يظهر النادي الإسباني اهتماما كبيرا بالصفقة، ولم يقدم أي عرض حتى الآن.

وكشفت أن موقف إدارة باريس واضح، حيث أنهم منفتحون على بيع مبابي إذا وصل عرض بقيمة 250 مليون يورو، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكلفوا أنفسهم عناء الاستماع للعروض.