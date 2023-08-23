الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

راموس يفاضل بين الدوري التركي والسعودي بالميركاتو الصيفي

راموس
راموس

راموس، كشفت تقارير صحفية أن أسطورة ريال مدريد، سيرجيو راموس، يفضل الانتظار حتى اللحظة الأخيرة في الميركاتو الصيفي، للوصول لأفضل عرض للانتقال إليه.

المدافع الإسباني سيرجيو راموس لم يحسم مستقبله حتى الآن، رغم رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

وأصبح راموس لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع النادي الباريسي في يونيو الماضي، لكنه لم ينضم حتى الآن لأي ناد.

 

وكانت تقارير صحفية سعودية أفادت بأن صاحب الـ37 عاما على مشارف الانضمام إلى نادي اتحاد جدة هذا الصيف.

Advertisements

جاء ذلك بعدما كان راموس في مفاوضات رسمية مع مسؤولي نادي بشكتاش التركي، لبحث مدى إمكانية انضمامه للفريق قبل أن تفشل المحادثات في النهاية.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية أفادت بأن راموس لم يبتعد عن الدوري التركي بانهيار مفاوضاته مع بشكتاش، في ظل رغبة عملاق آخر في الحصول على توقيعه.

وأشارت إلى دخول المدافع المخضرم دائرة اهتمامات نادي جالطة سراي، أملا في نيل توقيعه هذا الصيف.

وأضافت التقارير إن راموس حصل على عرض سعودي يقضي بحصوله على راتب سنوي يبلغ 23 مليون يورو، لكن زوجته بيلا روبيو لا تفضل العيش في الأراضي العربية حاليا.

تفاؤل لتجديد عقد مبابي


وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان،  يشعرون بتفاؤل حول موقف الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق، من تجديد عقده مع باريس.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، وصل مبعوثون من قطر وعقدوا الاجتماع الأول مع ممثلي مبابي،  الأحد الماضي، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ومناقشة تجديد العقد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاجتماع الأول كان مرضيا لمسؤولي باريس، كما اتفقوا مع ممثلي مبابي على عقد اللقاء الثاني هذا الأسبوع، وقد يحضره رئيس النادي ناصر الخليفي.

 


وأوضحت أن هناك حالة كبيرة من التفاؤل لدى باريس بشأن تمديد عقد مبابي، بسبب الرغبة والروح الطيبة التي جرت بها المحادثات بالأمس، بالإضافة إلى موافقة ممثلي النجم الفرنسي على عقد اجتماع ثانٍ.


وذكرت أنه رغم المحادثات، فإن مسؤولي باريس ينتظرون عرضًا من ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو، مستنكرين كيف يظهر النادي الإسباني اهتماما كبيرا بالصفقة، ولم يقدم أي عرض حتى الآن.

وكشفت أن موقف إدارة باريس واضح، حيث أنهم منفتحون على بيع مبابي إذا وصل عرض بقيمة 250 مليون يورو، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكلفوا أنفسهم عناء الاستماع للعروض.

 

ماذا قال كيليان مبابي عن صفقة مانشستر سيتي المنتظرة؟

مبابي يصنع الحدث في ريال مدريد بسبب القميص رقم 9

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باريس سان جيرمان سيرجيو راموس ريال مدريد الدوري التركي جالطة سراي

مواد متعلقة

ماذا قال كيليان مبابي عن صفقة مانشستر سيتي المنتظرة؟

مبابي يصنع الحدث في ريال مدريد بسبب القميص رقم 9

تفاؤل في باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقد مبابي

وجهة راموس في الميركاتو الصيفي بعد شائعة عودته لريال مدريد

الأكثر قراءة

اتجاه في الزمالك لتشكيل لجنة كرة وهذه أبرز الأسماء

نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة (رابط مباشر)

الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

رياح عاتية في مكة المكرمة تطيح بالعمال والمعتمرين وتثير خوف النشطاء (فيديو)

رضا سليم أحدث نجوم الإعلانات في الأهلي

ارتفاع يضرب سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية الأربعاء 23-8-2023

رسو الناقلة BW LESMES في غاطس السويس عقب نجاح عملية قطرها (صور)

مفاجأة بخصوص مفاوضات أهلي جدة مع فيراتي

Advertisements

منوعات

المزيد

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

عصفورة الهواء، آية تقفز من ارتفاع 2500 قدم لتتعلم الصبر (فيديو)

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة هارولد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مخاطر الإفراط في تناول الجمبري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم سماع الأغاني فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية