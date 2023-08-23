ماذا قال كيليان مبابي عن صفقة مانشستر سيتي المنتظرة؟

كشف تقرير صحفي عن انطباع النجم الفرنسي كيليان مبابي تجاه نجم جديد اقترب من التوقيع رسميا لنادي مانشستر سيتي.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات سابقة لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يتحدث فيها عن إمكانات دوكو صفقة مانشستر سيتي المنتظرة.

ويسعى مانشستر سيتي لتعويض رحيل الجزائري رياض محرز، الذي انضم لأهلي جدة السعودي، لذلك اقترب الأزرق السماوي من الحصول على توقيع البلجيكي جيريمي دوكو نجم رين الفرنسي.

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وخضع دوكو للكشف الطبي في السيتي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، وفقا للصحفي فابريزيو رومانو.

تصريحات مبابي عن دوكو



وقال مبابي عن دوكو: "لقد تحدثت مؤخرا مع والدي عن لاعب لفت انتباهي بسبب سرعته".

وأضاف: "خلال السنوات الخمس التي أمضيتها كمحترف، لم أر لاعبا مثله بهذه الانفجارية في خطواته الأولى".

ومن جانبه رد دوكو وقتها، وقال: "شرف أن أتلقى مثل تلك الكلمات من كيليان مبابي".

أرقام جيريمي دوكو



جيريمي دوكو، البالغ من العمر 21 عاما، انتقل من إندرلخت البلجيكي إلى رين في أكتوبر 2020 مقابل 26 مليون يورو.

وينتهي عقد دوكو مع رين في يونيو 2025، لكنه سيرحل هذا الصيف إلى مانشستر سيتي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن دوكو شارك مع رين في 92 مباراة، سجل فيها 12 هدفا وصنع 10، في حين سجل 6 أهداف وصنع 7 في 37 مباراة مع إندرلخت.

ولعب دوكو 14 مباراة مع منتخب بلجيكا سجل فيها هدفين.

وحتى الآن، تعاقد مانشستر سيتي، بطل ثلاثية الموسم الماضي، مع ماتيو كوفاسيتش وجوسكو جفارديول.

واستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بالفوز 3/0 على بيرنلي، ثم 1/0 على نيوكاسل.

وفاز مانشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبي بعد تغلبه بضربات الترجيح 5/4 على إشبيلية، عقب التعادل 1/1.