وجهة راموس في الميركاتو الصيفي بعد شائعة عودته لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن مصير النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق خلال الميركاتو الصيفي.

جالطة سراي

وبحسب بوابة "fanatik" التركية، فإن جالطة سراي أرسل عرضا لمدة عامين من أجل ضم راموس، براتب سنوي بقيمة 5.5 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن راموس يفكر جديا في هذا العرض، بعد التشاور مع بعض الأشخاص المقربين منه داخل تركيا.

ويأتي تفكير راموس في اللعب بالدوري التركي، بعدما استبعد الأهلي السعودي فكرة ضمه هذا الصيف، نظرا لعدد النجوم الذين تم التعاقد معهم مؤخرا.

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حقيقة عرض ريال مدريد

وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن راموس بات أحد الخيارات المتاحة أمام ريال مدريد، لتعويض إيدير ميليتاو الذي تعرض لإصابة خطيرة، لا سيما أن لاعب باريس سان جيرمان السابق لا يرتبط بأي ناد حاليا.

لكن فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس - تويتر سابقا": "نفت مصادر من ريال مدريد الشائعات المنتشرة، بشأن عودة سيرجيو راموس إلى النادي".

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة نجم جديد بالرباط الصليبي، وذلك بعد ساعات قليلة من الفوز الثمين الذي حققه على حساب أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى لـ الدوري الإسباني.

وأعلن نادي ريال مدريد،، خضوع أحد لاعبيه البارزين لجراحة بالمنظار في الركبة.

وقال الميرنجي، في بيان طبي على الموقع الرسمي: "خضع لاعبنا أردا جولر لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى اليوم تحت إشراف الخدمات الطبية في النادي".

وأضاف بيان ريال مدريد: "سيبدأ جولر عملية التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتعاقد الميرنجي مع جولر (18 عاما)، هذا الصيف، قادما من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم.

وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر في غضروف الركبة اليمنى.

يذكر أن الفريق الملكي وبرشلونة تنافسا على صفقة جولر هذا الصيف قبل أن يختار اللاعب التركي التوقيع مع ريال مدريد.



وتعاقد ريال مدريد مع جولر، هذا الصيف، قادمًا من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم، بعدما كان اللاعب قريبا جدا من البارسا.

وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر (18 عامًا) في غضروف الركبة اليمنى، واستبعاده من جولة الفريق في الولايات المتحدة وعودته إلى مدريد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها جولر جعلت النادي الملكي يتابعه بقلق كبير، الأمر الذي دفع اللاعب نفسه للعمل دون توقف لكن بحذر واضح.

وأضافت الصحيفة: "بالنظر إلى أنه تم اتخاذ قرار بتجنب الخضوع لعملية جراحية، فإن ذلك يعني البطء في عودة اللاعب الشاب، حيث سيتم اتخاذ قرار رجوعه إلى التدريبات بحذر شديد".

وأشار التقرير، إلى أنه حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لعودة جولر، حيث يعتمد الأمر على مشاعره ورأي الفريق الطبي، وبالتالي سيتوجب على جماهير الميرنجي الصبر حتى ترى الشاب التركي على أرض الملعب.