الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بيت الروبي يحقق 124 مليون جنيه، ترتيب البوكس أوفيس لأفضل 10 أفلام بدور السينما

افلام 2023، فيتو
افلام 2023، فيتو

البوكس أوفيس المصري، تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية..


البوكس أوفيس الأسبوعي
وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام: 


1- فيلم بيت الروبي حقق 124 مليون جنيه (9 أسابيع عرض)
2- فيلم Oppenheimer حقق 42 مليون جنيه ( 5 أسابيع عرض)
3- فيلم مستر اكس حقق 34 مليون جنيه (8 أسابيع عرض) 

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4- فيلم Mission impossible Dead Reckoning حقق 25 مليون جنيه (6 سابيع عرض)
5- فيلم The Meg 2 حقق 20 مليون جنيه (3 اسابيع عرض)
6- فيلم مرعي البريمو حقق 14 مليونا و250 ألف جنيه (3 أسابيع عرض)
7- فيلم ع الزيرو حقق 11 مليونا و200 ألف جنيه (3 أسابيع عرض )


8- فيلم Barbie حقق 8 ملايين و300 الف جنيه ( أسبوعين عرض)
9- فيلم العميل صفر حقق 8 ملايين جنيه (أول أسبوع)
10- فيلم وش في وش حقق 5 ملايين و300 الف جنية (أول أسبوع عرض)
11- فيلم 5 جولات حقق 400 ألف جنيه (أول أسبوع عرض)


يشار إلى أنه تم رفع فيلم تاج والبعبع والبطة الصفرا من السينمات هذا الأسبوع ولا يتم تواجدهم إلا فى 6 سينمات فقط.

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