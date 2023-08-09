البوكس أوفيس، بيت الروبي يقترب من تحقيق 120 مليونا وOppenheimer يكتسح الأفلام العالمية فى مصر

البوكس أوفيس المصري ، تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية..

البوكس أوفيس الأسبوعي

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام:



1-فى المركز الأول تربع فيلم بيت الروبي لــ كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز اللإيرادات وحقق 119 مليون جنية فى (7 اسابيع عرض).



2- بالمركز الثاني جاء فيلم تاج لـ تامر حسني ودينا الشربيني وحقق 42 مليون جنية فى ( 6 اسابيع عرض)

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3- تلاه فيلم البعبع لــ أمير كرارة وياسمين صبري الذي حقق 40 مليون جنية بـ (6 اسابيع عرض)



4- وفى مفاجأة جاء فيلم Oppenheimer لـ كيليان مورفي بالمركز الرابع محققا 35 مليون جنية فى ( 3 اسابيع عرض) فقط



5-ثم جاء من بعد فيلم مستر اكس للثنائي الفني أحمد فهمي وهنا الزاهد و حقق 32 مليون جنية فى (6 أسابيع عرض)



6- فى المركز السادس جاء فيلم Mission impossible Dead Reckoning لـ توم كروز محقق 23 مليون جنية (4 اسابيع عرض)



7- فيلم The Meg 2 حقق 8 مليون و800 الف جنية (اول أسبوع عرض)



8- فيلم مرعي البريمو حقق 8 مليون جنية فى (أول أسبوع عرض)



9- ويحاول محمد رمضان بفيلم ع الزيرو أن يلاحقه وحقق 5 مليون و850 الف جنية (اول أسبوع عرض )



10- وتدني قائمة إيرادات السينما المصرية فيلم مطرح مطروح الذي اكتفى بتحقيق 2 مليون و650 الف جنية (3 اسابيع عرض)؟