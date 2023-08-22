أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع ملحوظ في سعر الكتكوت بالأسواق

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 22-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء وانخفضت أسعار الدواجن الحمراء بنحو جنيه، فيما استقرت أسعار البيض، مقابل ارتفاع أسعارالكتاكيت في الأسواق، فضلًا عن استقرار سعر أعلاف الصويا والذرة المستوردة وعلف الدواجن.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الثلاثاء، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر 57 جنيهًا، واستقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 100 إلى 103 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69.9جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 108.3 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 78 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الثلاثاء

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الثلاثاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 107 جنيهات إلى 108 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 109 إلى 110 جنيهات، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الثلاثاء

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الثلاثاء، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 103 إلى 107.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 105 جنيهات إلى 110 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12600 جنيه، ذرة أوكراني نحو 11300 جنيه، صويا 46% بسعر 27 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 26 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 27 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الثلاثاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 16.75 إلى 20 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 16 جنيهًا إلى 16.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، كتكوت ساسو سعر من 12جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

وسجل كتكوت هجين من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 11.5 إلى 12.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 12 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء، سجل كتكوت أربو سعر 18 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 17.5 جنيه، كتكوت روص من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 18 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 19 جنيهًا.