اتحاد الغرف: إطلاق آلية تأسيس الشركات إلكترونيًا من خلال بوابة هيئة الاستثمار

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، أنه في نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الأعمال، وبشراكة تامة للوزارات كافة والهيئات المعنية بالاستثمار، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار، تم إطلاق آلية تأسيس الشركات افتراضيًا من خلال صفحة الانترنت لهيئة الاستثمار.

إطلاق آلية تأسيس الشركات إلكترونيا من خلال بوابة هيئة الاستثمار

وأوضح أحمد الوكيل أن إطلاق آلية تأسيس الشركات إلكترونيا يأتى نتاج اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بين الجهات المعنية كافة ليتم إنهاء إجراءات الغرف التجارية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية نقابة المحامين والملف التامينى وهيئة الرقابة المالية وسداد كافة الرسوم مرة واحدة من خلال بوابة هيئة الاستثمار.

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أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف، فيتو

إطلاق آلية تأسيس الشركات إلكترونيا يساهم تحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الاعمال الدولية

وأشار «الوكيل» إلى أن هذا التطوير سيؤدى لتيسير الإجراءات وتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية مما سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات.

خطوات جديدة تعكف على تنفيذها لجان برئاسة رئيس الوزراء في إطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية

وأكد أن هذه خطوة هامة يجب أن يليها خطوات مثيلة للإجراءات المعنية بأداء الأعمال من تراخيص تجارية وصناعية وتراخيص البناء في إطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية وإنشاء الرقم القومى للمنشآت وتوحيد السجلات المتعددة للشركات وهى أمور تعكف عليها حاليا لجان برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والهيئات التابعة كافة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

تطوير مناخ أداء الأعمال دون تدخل للعامل البشرى في الإجراءات كافة

وأضاف «الوكيل» أن كل ذلك بهدف تحديث وتطوير مناخ أداء الأعمال دون تدخل للعامل البشرى في الإجراءات كافة ولضمان عدم ادراج أي رسوم او مصاريف مستحدثة من أي جهة، والذى سيتكامل مع خدمات وزارة المالية من ضرائب وجمارك والتي تم ميكنتها ويتم التعامل معها حاليا من خلال الإنترنت.

علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، فيتو

خطوات اتحاد الغرف لتحديث منظومة التجارة الداخلية لخفض تكاليف التداول وضمان استقرار الأسعار

وفي جانبه، قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه على التوازى جارى تنفيذ خطوة مثيلة بالغرف التجارية واتحادها العام للسجلات الفردية التي تتجاوز 4 ملايين سجل، لتتكامل مع مراكز التميز بالغرف، بهدف التيسير إلى جانب جذب أكبر قدر من القطاع الغير الرسمي للمنظومة الرسمية لتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة مع القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات، وبهدف تحديث منظومة التجارة الداخلية لخفض تكاليف التداول لضمان استقرار الأسعار، والتي سيتم دعمها من خلال مبادرة "توطين" لميكنة تجارة التجزئة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إنشاء أكاديمية التميز بالاتحاد لتدريب العاملين بالغرف لضمان كفاءة التشغيل وتوحيد النظم

وأوضح «عز» أنه جارى إنشاء أكاديمية التميز بالاتحاد لتدريب العاملين بالغرف وممثلى الهيئات الحكومية المتعاونة لضمان كفاءة التشغيل وتوحيد النظم وسرعة انهاء الإجراءات التي تتم حاليا في مراكز التميز في اقل من 22 دقيقة.