اندلاع حرائق في غابات تركيا، وأنقرة تعلن تعليق الملاحة في مضيق الدردنيل (فيديو)

اندلعت حرائق كبيرة في غابات قرب مدينة تشاناكلي السياحية التركية، مما دعا السلطات في أنقرة إلى تعليق الملاحة في مضيق الدردنيل.

وأعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن تعليقها حركة الشحن المتجهة شمالا على طول مضيق الدردنيل، كإجراء احترازي بسبب حرائق الغابات.

حرائق غابات تركيا



وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، إن الحريق استدعى إخلاء 6 قرى على الساحل الشمالي الغربي لتركيا.



وأضاف في تصريحات نقلتها تقارير إخبارية عن التليفزيون التركي: "لقد ركزنا كل جهودنا على حماية وسط المدينة.. الخبر الجيد هو أن الرياح تبدو كأنها تهب بعيدا من وسط مدينة تشاناكالي".

وأظهرت صور بثتها محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية، سحبا من الدخان الكثيف فوق حدود مدينة تشاناكالي. كما أفادت بأن الحريق كان يقترب من مستشفى محلي وحرم جامعي.



وأعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا "آفاد" أنها أرسلت 10 طائرات و26 مروحية للمساعدة في إخماد النيران، وأغلقت طريقا سريعا محليا.

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استمرار حرائق الغابات في إسبانيا

وفي سياق اخر أكدت السلطات المحلية في جزيرة تينيريفي الإسبانية، بأن حرائق الغابات مازالت مستمرة في الجزيرة، فيما تضرر أكثر من 7% من الجزيرة.

وأوضحت السلطات، مساء الإثنين، أن الحريق الذي اندلع قبل 6 أيام، امتد إلى نحو 15 ألف هكتار في شمال وشمال شرق الجزيرة في جزر الكناري.

وقال مانويل ميراندا، عضو مجلس السياسة الإقليمية وإدارة الموارد المائية: "لن يكون الأمر سهلًا.. ولكننا نأمل في السيطرة على الحريق بالكامل في غضون الأيام المقبلة



مكافحة النيران في أسبانيا



وقد شارك أكثر من 250 رجل إطفاء في مكافحة النيران، بحسب التقارير الرسمية.. وتحدثت فرق الإطفاء في تينيريفي عن "ليلة هادئة" بدون أي وقوع حوادث. وبعد الفجر، جرى إرسال 24 طائرة ومروحية إطفاء مجددًا. ووفقًا للسلطات، لم يدمر الحريق أي منازل، ولا توجد إصابات.

وبدورها، أعلنت رئيسة مجلس تينيريفي، روزا دافيلا، أنه سوف يستمر رفع أوامر الإجلاء بشكل تدريجي. ويقدر عدد الذي تم إجلاؤهم بـ13 ألف شخص. ونظرًا لأن أغلب الأشخاص الذين غادروا منازلهم أقاموا مع أقاربهم وأصدقائهم، فإن العدد المحدد غير معلوم. ولا يزال نحو ألف شخص يقيمون في مراكز الإيواء الطارئة حتى اليوم الثلاثاء.

