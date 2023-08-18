الحكومة الإسبانية تؤكد استحالة السيطرة على حرائق الغابات (فيديو)
أصدرت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة بيانا أكدت فيه استحالة السيطرة على حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي السياحية نظرا للتضاريس وكثافة الدخان.
حرائق الغابات في إسبانيا
ومن جانبها قالت حكومة جزر الكناري: إنه حتى الساعة 20:00 من يوم الخميس بلغت مساحة الحريق 3273 هكتارا... وهو شمل بلديات أرافو وكانديلاريا والروساريو ولا أوروتافا وسانتا أورسولا ولا فيكتوريا والسوزال وتاكورونتيه".
وأمس الخميس بذلت فرق الإطفاء في إسبانيا جهودا مضنية لاحتواء حرائق غابات اندلعت في متنزه جبلي في جزيرة تينيريفي الإسبانية، مما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 3800 شخص.
وأكدت تقارير إعلامية أن الحريق اتسع ليمتد على نحو 31 كيلومترا بمنطقة غابات جافة تغطي كلا من جوانب أودية منحدرة قرب جبل تيده البركاني، وهو أعلى قمة جبلية في إسبانيا، مما صعب الوصول إلى المنطقة وملأت سحب الدخان والرماد معظم أجزاء الجزيرة.
اندلاع حرائق الغابات في إسبانيا
وقال فرناندو كلافيخو، حاكم المنطقة في مؤتمر صحفي: "كانت الليلة عصيبة للغاية.. هذا أكثر الحرائق تعقيدًا تشهده جزر الكناري خلال الأربعين عامًا الماضية".
وذكر بيدرو مارتينيز، رئيس خدمات الطوارئ في تينيريفي، أن الحريق انتشر شمالًا باتجاه وادٍ به مواقع تخييم عدة.
ونشرت السلطات، 17 طائرة و350 من فرق الإطفاء وقوات عسكرية. ووصل عدد إضافي من طائرات رش المياه من البر الرئيس.
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