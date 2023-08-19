الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إجلاء جماعي للسكان، حرائق غابات ضخمة تجتاح كندا

حرائق غابات، فيتو
حرائق غابات، فيتو

تسببت حرائق الغابات بالقرب من مدينة كيلونا في مقاطعة بريتش كولومبيا غرب كندا في تدمير عدد كبير من المنازل مع إصدار الحكومة المحلية أمرًا بالإجلاء الجماعي.

 

عمليات الإجلاء بعد الرياح السريعة

ويستعد المسؤولون في مقاطعة بريتش كولومبيا بغرب كندا، حيث يشتعل حوالي 370 حريقًا، لمزيد من عمليات الإجلاء بعد الرياح السريعة المتوقعة في الأيام المقبلة.

 

وقال جيسون برولوند رئيس مكافحة الحرائق في وست كيلونا - في مؤتمر صحفي اليوم - "كافحنا الليلة الماضية بشدة لحماية مجتمعنا وصدر أمر الإخلاء في مدينة كيلونا الغربية، التي كانت مهددة بنيران مختلفة".

 

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حالة الطوارئ الإقليمية

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء بالمقاطعة ديفيد إيبي حالة الطوارئ الإقليمية، ودعا سكان المقاطعة إلى البقاء في حالة تأهب والاستماع إلى المسؤولين المحليين واتباع أوامر الإخلاء.

 

أمر الإخلاء في بريتش

ووفقًا لوزير إدارة الطوارئ بوين ما، فإن عدد الأشخاص الخاضعين لأمر الإخلاء في بريتش كولومبيا ارتفع من 4500 إلى 15 ألف شخص، وهناك 20 ألف شخص آخرين في حالة تأهب للإخلاء.

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