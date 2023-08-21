الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية تخلصك من الشعر المقصف والهايش

الشعر الهايش، فيتو
الشعر الهايش، فيتو

الشعر الهايش والمقصف مشكلة تعاني منها الفتيات كثيرا لأسباب عديدة، ويؤثر على مظهر الشعر بشكل سلبى.

وتهتم الفتيات بالعناية بالشعر من حيث الترطيب والوصفات الطبيعية التي تغذى الشعر وتعالج مشاكله.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الهايش 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الشعر الهايش والمقصف.

المكونات:-

كوب زبادى

2 ملعقة عسل نحل

2 ملعقة زيت جوز الهند

الطريقة:-

  • نخلط المكونات معا جيدا فى بولة عميقة.
  • ثم نفرده على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لعلاج الشعر الهايش، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك 

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

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فوائد البيض للشعر، يغذى الشعر ويقويه ويعالج مشاكله

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وصفة طبيعية لتنعيم الشعر فى نصف ساعة فقط

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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الشعر الهايش علاج الشعر الهايش وصفة طبيعية لعلاج الشعر الهايش الشعر المقصف العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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