رئيس وزراء الهند يتوقع وصول الناتج المحلي لبلاده إلى 5 تريليونات دولار

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الناتج المحلي الإجمالي الهندي سيصل إلى 5 تريليونات دولار في السنوات القريبة القادمة، وأن الاقتصاد الهندي سيحرك نمو الاقتصاد العالمي.

النمو الإقتصادي بالهند

وقال مودي خلال قمة دول بريكس 2023، الذي ينعقد في مدينة جوهانسبورج في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء: على الرغم من التقلبات في الاقتصاد العالمي، تبقى الهند الدولة ذات الاقتصاد الأسرع نموا بين الاقتصادات الكبرى".

وتابع: "سيبلغ حجم الاقتصاد الهندي قريبا 5 تريليونات دولار.. ولا يوجد أي شك في أن الهند ستكون محركا للنمو الاقتصادي في العالم في السنوات القادمة. وسبب ذلك هو أن الهند حولت الأزمات والصعوبات إلى فرص للتقدم الاقتصادي".

وأشار مودي إلى تحسن الظروف للأعمال في بلاده، وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك في مجال الاقتصاد الرقمي، في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الهند تطور "الاقتصاد الأخضر" من خلال تحفيز تطوير الموارد المتجددة للطاقة.

وقال مودي: "نبذل جهودا كبيرة من أجل جعل الهند مركزا عالميا للإنتاج في القطاعات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وصناعة المحركات الكهربائية والهيدروجين الأخضر. وبفضل ذلك ستكون الهند سوقا ضخمة للتكنولوجيات المتجددة".

ودعا مودي المشاركين في المنتدى للاستثمار في الهند.

Advertisements

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في قمة "بريكس 2023"، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.



التخلص من الدولار في التعاملات بين أعضاء بريكس



ولفت بوتين، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها.

وأكد بوتين أن "بريكس" تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي.

وأوضح بوتين أنه هناك تحديات أمام مجموعة "بريكس" من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسئولة من عدة دول.

وأشار بوتين إلى أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف وأكد بوتين أن روسيا ستعمل على إعادة توجيه تدفقات النقل والخدمات اللوجستية إلى شركاء موثوقين بما في ذلك من دول مجموعة "بريكس".



ونوّه بوتين إلى أن روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام، وأشار إلى أن وسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا.

وبدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

بدء فعاليات قمة بريكس 2023





ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

