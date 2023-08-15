ماسكات لعلاج حب الشباب، على الجبهة، من الخطوات الفعالة في التخلص من تلك الحبوب المزعجة، فهناك العديد من المواد الطبيعية التي يمكنها أن تعالج حب الشباب الذي يظهر في منطقة الجبهة، دون اللجوء للكريمات، أو جلسات العلاج المختلفة، كالبيزر، أو التنظيف العميق للبشرة.

علاج حب الشباب على الجبهة

مواد طبيعية لعلاج حب الشباب على الجبهة

نستعرض في السطور التالية، أفضل وأقوى ماسكات لعلاج حب الشباب على الجبهة، وفقًا لموقع "stylecraze".

جل الصبار

يحتوي الصبار على مكونات نشطة لها خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تخفيف حب الشباب والبثور على الجبهة.

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المكونات والطريقة

جل الصبار (حسب الحاجة)

كل ما عليكي القيام به، هو أن تضعي القليل من جل الصبار على المنطقة المصابة.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اشطفيه.

يمكنك القيام بذلك من مرة إلى مرتين يوميًا.

زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تقلل من حب الشباب الخفيف إلى المتوسط، كما أن طبيعته المضادة للبكتيريا قد تحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب.

المكونات والطريقة

1-2 قطرات من زيت شجرة الشاي

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو أي زيت آخر.

قطع قطنية

كل ما عليكِ القيام به، هو إضافة 1-2 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ملعقة صغيرة من أي زيت أخر.

اخلطي جيدًا واغمسي قطعة القطن في الخليط.

ضعي قطعة القطن على المناطق المصابة.

اتركه بين ليلة كاملة.

ويمكنك القيام بذلك الماسك مرة واحدة يوميًا.

خل التفاح

يُظهر خل التفاح خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

قد يساعد هذا في تقليل العدوى التي تسبب حب الشباب والمساعدة في الشفاء.

المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام

3 ملاعق كبيرة من الماء

كرات القطن

كل ما عليكِ القيام به، هو ان تخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.

ضعي المزيج على وجهك بعد غسله، باستخدام كرة قطنية.

اتركيه ليلة كاملة.

استخدميه مرة واحدة يوميًّا أو كل يوم.

ملحوظة: خل التفاح، إذا تم استخدامه غير مخفف، يمكن أن يسبب الحروق وتهيج الجلد.

عصير الليمون

يعتبر الليمون مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للجراثيم، فإن فيتامين سي، سواء تم وضعه موضعيًا أو تناوله، قد يساعد في تقليل ظهور حب الشباب.

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

2-3 ملاعق صغيرة من الماء

كرات القطن

كل ما عليكِ القيام به، هو أن تخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة من الماء.

اغمسي كرة قطنية في الخليط وضعيها على وجهك.

اغسلي وجهك بعد 20-30 دقيقة.

يمكنك أيضًا شرب كوب من عصير الليمون الطازج يوميًا.

ضعيه مرة كل يوم.

ملحوظة: يجعل عصير الليمون بشرتك حساسة للضوء. وبالتالي، تأكدي من وضع واقي الشمس قبل الخروج.

علاج حب الشباب للجبهة

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله قد يساعد في تهدئة بثور الجبهة وتقليل إفراز الدهون، والتي بدورها قد تساعد في علاج حب الشباب.

المكونات والطريقة

أكياس الشاي الأخضر المستعملة

كل ما عليكِ القيام به، هو أخذ كيسين من أكياس الشاي الأخضر وضعيها في الثلاجة.

ضع أكياس الشاي البارد على جبهتك.

أزيليها واشطفي وجهك بالماء بعد 20-30 دقيقة.

يمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميًّا .

