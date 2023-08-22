أحمد فهمي لـ"فيتو": سفاح الجيزة تجربة مختلفة وفيه ناس بتحاول توقعني

مسلسل سفاح الجيزة، أكد الفنان أحمد فهمي أن مسلسله الجديد سفاح الجيزة عمل مختلف عما قدمه في السابق.

وقال "فهمي" خلال لقائه مع فيتو:" مسلسل سفاح الجيزة تجربة مختلفة وحضرنا له واشتغلنا عليه كتير أوي علشان يطلع بشكل يليق بالجمهور، والمسلسل كله تسويق وإثارة مفيهوش كوميديا.. والحمد لله علي نجاح مستر أكس، وكانت في ناس عايزة توقعني .

دور جديد لأحمد فهمي

ويطل الفنان أحمد فهمي على الجمهور من خلال مسلسل سفاح الجيزة بشخصية جديدة يبعد فيها تمامًا عن الكوميديا، حيث يقدم فيها شخصية سفاح وهي شخصية مركبة وتمثل تحديًا كبيرًا لأحمد فهمي الذي يخرج بكامل إرادته من عباءة الكوميديا.

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مشاركة نجوم متميزين

يشارك في مسلسل سفاح الجيزة عدد من النجوم المتميزين، فمسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

مستوحى من قصة حقيقة

من أكثر ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مستوحى من قصة حقيقية، حيث يتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.

مسلسل قصير

ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مكون فقط من ٨ حلقات وهو ما يجعله أبعد ما يكون عن الملل وسوف يكون ذا إيقاع سريع يتناسب مع طبيعة أحداثه التي تتسم بالغموض والمسلسل إنتاج ضخم وهو ما سينعكس بالتأكيد على الصورة.