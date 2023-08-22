الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قومى المرأة يشارك فى الاجتماع الخاص للسكان والتنمية

انجى اليمانى، فيتو
انجى اليمانى، فيتو

شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات الاجتماع الخاص بعرض التصور النهائي للاستراتيجية المحدثة للسكان والتنمية، حيث ألقت الأستاذة انجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أكدت خلالها أن هذا الحدث يعد حجر أساس في مجال تعزيز تضافر جهود الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية والذي يضيف بعدا هاما لتكامل جهود التنمية بما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي.

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وأضافت أنه انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، فقد تبنت كافة مؤسسات الدولة المعنية بالقضية السكانية وضع خطط لرفع الوعي المجتمعي والارتقاء بخصائص السكان، والعمل التشاركي للوصول الى أسرع النتائج في هذا المجال.

المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي

وأكدت أن ملف تمكين المرأة يحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية ويتصدر قمة أجندة التنمية في مصر مشددة على أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية مؤمنة بدور المرأة الأساسي والهام في المجتمع وفى دفع عجلة التقدم والازدهار، موضحة أن الاستراتيجية القومية للسكان تتضمن محور أساسي لتمكين المرأة والذي يعد هدف مشترك أيضا بكل المحاور ليتماشى مع أهداف الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030، ويدعم أهداف وآليات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.

المجلس القومي للمرأة، فيتو 

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

و اشارت الى أن المجلس القومي للمرأة اتخذ خطوات  فعاله ومؤثرة في هذا الجانب، حيث تم العمل بقري ونجوع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بنطاق استهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم استخراج ما يقرب من 280 الف بطاقة لغير القادرات من اجمالى ما يقرب من مليون 300 الف بطاقة تم اصدارهم خلال السنوات الماضية لمساعدة السيدات من الاستفادة من التدخلات المختلفة من جميع الجهات، وفى برنامج الشمول المالي تم  التواصل مع أكثر من 800 ألف (سيدة وقيادة طبيعية) بالقري من خلال لقاءات القادة واللقاءات الجماهيرية ولقاءات المهتمات بمجموعات الإدخار الرقمية وتم توفير ما يقرب من 1400 فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات، وتم تدريب أكثر من 55 ألف سيدة بأكثر من 2600 مجموعة على التمكين الاجتماعي، كما تضم "مجموعات الادخار والاقراض الرقمى "تحويشة" حتى الآن أكثر من 233 ألف سيدة من 550 قرية ب14 محافظة بما يقرب من 12 ألف مجموعة ادخارية.

تدريب 170 الف سيدة تحت برنامج التثقيف المالى 

وأضافت أنه تم تدريب ما يقرب من 170 الف سيدة تحت برنامج التثقيف المالى و124 الف سيدة ببرنامج ريادة الاعمال وتوفير قروض متناهية الصغر للمتدربات بريادة الاعمال بما يزيد عن 380 مليون جنية وتوفير 36 مشغل ووحدة تدريبية إنتاجية وإقامة 16 مطبخ من مطابخ المصرية من خلال شراكات مختلفة للتدريب وتوفير فرص عمل لما يزيد عن 17 الف من المتدربات 
وأشارت الأستاذة انجى اليماني أنه فى محور التوعية والتثقيف.. تم الوصول الى ما يزيد عن 12 مليون من خلال طرق الأبواب وجلسات الدوار والامسيات الثقافية التوعوية والتي تضمنت رسائل لرفع الوعي الاجتماعي والاقتصادي واهداف تنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمة والعائد منها ومخاطر النمو السكاني وسبل الحماية من العنف وأهمية مناهضة الزواج المبكر وزواج الأطفال والصحة الإنجابية، وتدريب حوالى 150 الف من خلال برنامج الارشاد الاسرى والتنشئة المتوازنة و136 الف من برامج الاستثمار في الفتيات دوي يا نورة ومازال العمل مستمرا فى تحقيق تقدما ملحوظا يصب في اهداف تنمية خصائص المرأة والاسرة.

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واختتمت كلمتها بتقديم الشكر والتقدير الى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اطلاق وتنسيق ومتابعة تنفيذ أنشطة المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ووزارة الصحة والسكان على التعاون الدائم والمستمر، وأكدت أن تمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هو ركيزة أساسية لضمان نهضة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وقد أجمعت جميع الدراسات والتجارب الناجحة في التعامل مع القضية السكانية على أهمية تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة على وجه الخصوص وادماجها في سوق العمل، وأن القضية السكانية ليست قضية تخص المرأة فقط ولكنها قضية مشتركة بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع.

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المجلس القومي للمرأة انجى اليمانى الدكتورة مايا مرسى برنامج التثقيف المالى تمكين المرأة المرأة المصرية

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