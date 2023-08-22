قومي المرأة بالبحيرة ينظم أمسيات الأسرة المصرية (صور)

نظم المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة "أمسيات الأسرة المصرية" بقرية الناصر مركز أبو المطامير، وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "بلدى أمانة" بحضور عدد من أهالى وقيادات المركز.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة «أمسيات المرأة المصرية» لرفع الوعى بقرى «حياة كريمة» وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

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قومي المرأة بالبحيرة ينظم "أمسيات الأسرة المصرية"، فيتو

قومي المرأة بالبحيرة ينظم "أمسيات الأسرة المصرية"، فيتو

قومي المرأة بالبحيرة ينظم "أمسيات الأسرة المصرية"، فيتو

حيث تضمنت الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية وثقافية مثل فقرة الأراجوز والعرائس المتحركة بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، وتنظيم ورش تلوين ورسم على الوشوش للأطفال، كما شملت الأمسيات أغاني وطنية، واستهدفت الأمسيات 570 مستفيدا.

ويأتي ذلك حرصًا من المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والحرص على تماسكها وتصحيح الأخطاء المغلوطة.

قومي المرأة بالبحيرة ينظم "أمسيات الأسرة المصرية"، فيتو

قومي المرأة بالبحيرة ينظم "أمسيات الأسرة المصرية"، فيتو

قومي المرأة بالبحيرة ينظم "أمسيات الأسرة المصرية"، فيتو

وفي إطار متصل، واصل المجلس تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" حيث استهدفت الحملة 10200 من السيدات والرجال والأطفال ( بمركز حوش عيسى وبقرية المراكبية بمركز كفر الدوار ) بإجمالي عدد 4420 زيارة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس 2023 م، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

والحملة تستهدف توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع أهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، بالإضافة إلى محاربة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري، وذلك من خلال الزيارات واللقاءات لمواقع العمل والزيارات المنزلية التي ينفذها أعضاء الفرع والإداريين ومحامي الفرع والرائدات الريفيات بالمدن والقرى للتوعية بدور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.