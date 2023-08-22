الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكريب الحلو، بالشيكولاتة أو العسل أو الزبادي بالفاكهة

الكريب الحلو، فيتو
الكريب الحلو، فيتو

طريقة عمل الكريب الحلو، الكريب الحلو من الحلوى الغربية الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون لإمكانية تحضيره بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل الكريب الحلو، سهلة وغير مكلفة، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره بحشوات الفاكهة أو الشيكولاتة بأنواعها.

 

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكريب الحلو.

 

مكونات عمل الكريب الحلو:-

ماء.


نصف كيلو جرام دقيق.


فانيليا

 

رشة ملح

 

ملعقة سكر

 

طريقة عمل الكريب الحلو:

  • نحضر بولة عميقة، ونضع بها الدقيق المنخول، والملح والسكر والفانيليا.
  • نصنع حفرة في الدقيق، ونضيف الماء تدريجيًّا، ونقلب بمضرب يدوي.
  • نستمر في تقليب العجين، مع تزويد الماء، حتى نحصل على قوام أبيض ناعم ومتجانس يشبه البشاميل.
  • نحضر مقلاة غير لاصقة وندهنها بالزيت، ثم نضعها على النار الهادئة.
  • نأخذ مقدار فنجان صغيرة جدًّا من العجين، ونصبه فى المقلاة، مع مراعاة توزيع العجين حتى تفرد العجين بالمقلاة.
  • ننتظر حتى يتغير لون العجين، ثم نقلبها على الوجه الآخر حيث تستلزم القطعة الواحدة حوالي دقيقتين أو 3 دقائق لتمام نضجها.
  • نكمل الخطوات حتى تنتهي الكمية، ثم نرص وحدات الكريب فوق بعضها، ليصبح جاهزًا بعدها للحشو.
  • يمكن عمل الكريب من الدقيق واللبن والبيض والملح ولكن الطريقة المذكورة هي الأصلية.
  • ويتم عمل الكريب الحلو بطرق بسيطة، حيث يمكن حشوة بالعسل والموز أو بالكريم شانتيه أو بالفاكهة والزبادى أو بالتمر حسب الرغبة.
طريقة عمل الكريب الحلو، فيتو 

ولعمل الكريب الحادق

 

مكونات عمل الكريب الحادق:

كوب دقيق
2 بيض
كوب حليب
2 ملعقة طعام زبدة مذابة
1/2 ملعقة صغيرة ملح
رشوة فلفل أبيض
لتحضير الحشوة:

 

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خلطة البشاميل


صدر دجاج بدون عظم مقطع مكعبات صغيرة


كوب ورق سبانخ مقطع


3 ملاعق طعام جبنة تشير مبشورة


3 ملاعق طعام جبنة بارميزان مبشورة


حبة بصل صغيرة مقطعة


ملعقة طعام زبدة


ملح وفلفل (حسب الرغبة)


1/2 كوب صلصة بيتزا

 

طريقة عمل الكريب الحادق:

- سخني الفرن لدرجة 200 درجة مئوية.

 

- في وعاء متوسط، اخلطي كل مكونات الكريب جيدا واتركها لمدة 10 دقائق.

 

- امسحي مقلاة متوسطة بالزيت، ثم صبي 3-2 ملاعق من خليط الكريب في المقلاة، وحركيها بشكل دائري بسرعة.

 

- اتركيها على النار حتى يجف سطح الكريب، ثم اقلبيها على الجهة الأخرى، اتركيها لمدة 15 دقيقة، وهكذا حتى تنتهي الكمية.

 

- حضري صلصة البشاميل بالطريقة المعتادة.

 

- سخني الزبدة في مقلاة متوسطة، ثم أضيفي كلا من البصل والدجاج وحركي لمدة 5 دقائق.

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- أضيفي صلصة البشاميل، والسبانخ والجبن إلى الدجاج واخلطي جيدًا.

 

- وزعي الحشوة على فطائر الكريب، ثم لفيها وضعيها في صينية فرن.

 

- صبي عليها صلصة البيتزا، واخبزيها في الفرن لمدة 15 دقيقة. 

 

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