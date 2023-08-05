الأحد 06 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، أوفر من الجاهزة وألذ

كيكة الشوكولاتة بالصوص،
كيكة الشوكولاتة بالصوص، فيتو

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، من أكثر أنواع الكيك طلبًا، فدائمًا يطلب الأطفال كيك الشوكولاتة، ويفضلون طعمه أكثر من أي نوع من أنواع الكيك الأخرى، وتعلم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، في البيت، سيتيح عملها للأطفال بكل سهولة، دون الخوف من تكلفتها وأسعارها.



طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

كيكة شوكولاتة، فيتو

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيك الشوكولاتة في البيت، وبكل سهولة، كأشهر المحلات، وبأقل التكاليف.

مقادير كيكة الشوكولاتة
3 بيضات
نصف كأس زيت كأس دقيق كأس سكر ناعم
2 ملعقة طعام زبدة
6 قطع شوكولاتة باكو صغير
3 ملاعق كبيرة شوكولا بودرة ربع كأس ماء
2 ملعقة طعام بيكنك باودر علبة قشطة

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طريقة عمل كيك الشوكولاتة

نفصل الصفار عن البياض ثم نخفق الصفار وبعدها نضع كافة المقادير باستثناء الدقيق.
 

نخلط المقادير ثم نبدأ بوضع الدقيق تدريجيا حتى لا يتكتل.

 

نخفق بياض البيض وحدة حتى يصبح قوامه رغويًا، ثم نضيفه إلى الخليط السابق ونخلطه مع باقي المكونات.

 

نجهز صينية لخبز الكيك، ثم تدهن الصينية بالزيت مع رش القليل من الدقيق فوق الزيت.

 

نضع الخليط في الصينية ونضعها في الفرن على درجه حرارة 350.

 

لتحضير صوص الشوكولاتة:

نضع 4 من قطع الشوكولاتة في حمام مائي، مع ملعقتين الزبدة حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة معًا.

نبعد الشوكولاتة عن الحرارة بعد أن تذوب، ونضيف القشطة إلى حمام الشيكولاتة.

بعد نضج الكيك تخرج الصينية من الفرن، وتترك لتبرد قليلا ثم يضاف إليها خليط الشوكولاتة.

نأخذ 2 قطعة من الشوكولاتة، وننشرها فوق الوجه للتزيين.

كما يمكن تزيين كيكة الشوكولاتة بالسكر البودرة أو جوز الهند، فكلاهما يعطي طعمًا مميزًا لكيكة الشوكولاتة.

 

طريقة عمل كيكة القرفة

كيكة القرفة، فيتو

وتقدم الشيف آسيا، أيضًا طريقة عمل كيكة القرفة بطعمها المميز، لعشاق القرفة، وهي من أنواع الكيك المميزة، وسهلة التحضير، ومضمونة النتائج.

المقادير:

2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
رشة ملح
ثلث كوب سمنة
كوب وثلث سكر أبيض
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
3 بيضات
ثلث كوب لبن

الصوص:
نصف كوب سكر
6 ملعقة كبيرة زبدة
ثلث كوب ماء
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

طريقة التحضير:

* اخلطي الزبدة مع السكر فى العجان، حتى يصبح القوام كريمى

* اخلطي البيض مع الفانيليا ثم يضاف الى الزبدة والسكر

* اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والقرفة، مع رشة الملح جيدا

* ضيفي الخليط الجاف تدريجيا الى العجان، حتى تتجانس المكونات تماما

* ضيفي اللبن الى العجان، ويخلط حتى تتجانس كل مكونات العجين

* ارفعي الخليط فى قالب الكيك، ويخبز على الرف المتوسط فى الفرن

* يخبز على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة، بدون فتح الفرن تماما؛ حتى لا تهبط الكيكة

* بعد 30 دقيقة يفتح الفرن، ويتم التحقق من تسوية الكيك تماما، بواسطة خلة اسنان

* اتركى الكيك فى الفرن لمدة 5 دقائق حتى ترتاح ثم ترفع وتوضع على سطح دافئ لمدة 5 دقائق أخرى مع تغطيتها.

* ضيفي الصوص على الكيك وتقدم باردة بالهنا.

 

طريقة تحضير الصوص

* ضعي السكر مع الزبدة على النار حتى يذوب السكر تماما

* ضيفي إليه الفانيلا والقرفة ثم ضعي الماء واتركيه حتى تحصلي على صوص كراميل ناعم.

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طريقة عمل كيكة الشيكولاتة، اقتصادية ولذيذة وسهلة التحضير

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