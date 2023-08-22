الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس جهاز النوبارية الجديدة يبحث مشكلات مصانع المدينة

جولة بالمصانع،فيتو
جولة بالمصانع،فيتو

تفقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة النوبارية  الجديدة يرافقه وفد من مديري الإدارات التنفيذية بالجهاز ورئيس مجلس الأمناء مجموعة مصانع كفر الزيات للصناعات الزراعية والكيماويات بالمنطقة الصناعية الأولى بالمدينة دعما للصناعة الوطنية وتنشيطا للاستثمار بمدينة النوبارية ودعما للشركات التي تساهم في زيادة الصادرات المصرية.


وقال رئيس الجهاز تعتبر شركة كفر الزيات للكيماويات من الشركات المصنعة والمصدرين المصريين في مجال الكيماويات  والمبيدات  الزراعية  والمنزلية والتي تصدر إلى عدد من دولة والتى توفر عددا من فرص العمل يزيد عن 1000 فرصة عمل بالمدينة واستثمارات تصل إلى مليار جنيه سنويا.


وقام رئيس الجهاز والوفد المرافق بتفقد المصنع ومتابعة خطوط الانتاج واستمع الي شرح مفصل عن مراحل الانتاج من بداية المادة الخام حتى المنتج النهائي من مدير كل وحدة داخل المصنع، وقام  بزيارة معمل المصنع وقام بالاستماع إلى شرح عن الأجهزة الموجودة بالمعمل والتكنولوجيا الخاصة بالشركة، وأبدى رئيس الجهاز استعداده الجهاز لتذليل أي عقبات قد تواجه الصناعة بمدينة النوبارية بالتواصل المستمر مع جميع الجهات الخارجية كالتنمية الصناعية والزراعة والبيئة وسلامة الغذاء وغيرها من الجهات التي تتعامل مع جهاز المدينة.


واكد على ضرورة سعي الشركات والمصانع  لتحقيق التوازن بين الجودة بالمنتجات والحفاظ على البيئة واقترح رئيس الجهاز على الشركه عمل منفذ للمبيدات والمعقمات المنزليه بسعر مخفض خدمة لسكان المدينة.

 

كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية "، يهدف إلى خدمة قرى بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج،  وقنا، من خلال تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات معالجة صرف صحي قائمة، وإنشاء محطات صرف صحي جديدة وشبكات الصرف الصحي التابعة لها (صرف صحى متكامل)، ومد وتدعيم لشبكات الصرف الصحي القائمة لرفع نسبة الاستفادة من طاقات محطات معالجة الصرف الصحي القائمة بما في ذلك الوصلات المنزلية، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات مياه الشرب القائمة وإحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية وشبكات التوزيع بما في ذلك أجهزة القياس.

 

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وشارك باجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولى، بهدف مناقشة الموقف التنفيذي ( الفني والمالى ) لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، المرحلة الثانية، والممول من شركاء التنمية الأوروبيين بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 303 ملايين يورو، حيث عُقد الاجتماع بالحضور الفعلي لبعض مسئولي اللجنة ومشاركة مسئولين آخرين عبر تقنية " الفيديو  كونفرانس ".

 

وخلال الاجتماع تم مناقشة المشروعات المدرجة بالبرنامج فيما يتعلق بالموقف الفني والمالى، والبرنامج الزمنى للمشروع وخُطة السحب المالى، وخُطة التعاقدات والمشتريات وأداء استشارى البرنامج والمعوقات التي قد تواجهه والإجراءات التصحيحية.

 

وشدد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على أهمية تنفيذ البرنامج بشكل متميز، وأن يتم ضغط المدة الزمنية لتنفيذ كافة المهام المخطط تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ المشروعات بتكلُفة مناسبة وجودة عالية، مؤكدًا ضرورة إدارة البرنامج بصورة جيدة وأن يتم تعظيم الاستفادة من التمويل المتاح طبقا للاتفاقية والالتزام بالبرنامج الزمني.

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المصدرين المصريين المبيدات الزراعية النوبارية الجديدة جهاز مدينة النوبارية الجديدة رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة

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