فتح باب البيع والتسليم الفوري لشقق مجرى العيون سبتمبر المقبل

أسندت هيئة المجتمعات العمرانية مهام تسويق وبيع وخدمة العملاء للمرحلة الأولى من مشروع مجرى العيون والتي تحمل اسم "أرابيسك" إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير، ومن المقرر فتح باب البيع والتسليم الفوري للوحدات في سبتمبر المقبل.

من جانبه قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، يعد مشروع بمرحلته الاولي "أرابيسك" أول مجتمع عمراني متكامل مسور بمنطقة مجرى العيون في قلب القاهرة القديمة، والتي تعد واحدة من أهم وأجمل المناطق السياحية والتاريخية بالقاهرة، موضحا أن المشروع يحتوي على العديد من المباني الاثرية الإسلامية، منها قناة مجرى العيون وبعض المباني التاريخية التي ترجع للعصرين الطولوني والفاطمي.

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وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير أن "ارابيسك" يعد فرصة استثمارية جيدة جدا للراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية في هذه المنطقة المتميزة، والتي شهدت اهتمام حكومي بالغ، واعمال تطوير كبرى أدت لإحداث نقلة نوعية وطفرة تنموية غير مسبوقة فيها على كافة المستويات، مشيرا إلى أن المشروع يقع بالقرب من المتحف المصري للحضارة ويطل على حديقة الفسطاط، ويتمتع بإطلاله مميزة على قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد على، كما يتميز بمنافذه المتعددة على شبكة من الطرق والمحاور التي تربطه بكل مناطق العاصمة ومنها على سبيل المثال طريق "صلاح سالم" كما انه بالقرب من نهر النيل!

وقال الطاهر، أن المرحلة الأولى من المشروع "ارابيسك" تضم نحو 79 عمارة تحتوي على 1924 وحدة سكنية مختلفة المساحات بجانب 18 وحدة تجارية، مشيرا إلى أن المشروع يضم كافة الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات العملاء من مطاعم وكافيهات وسينما ومسرح ومول تجاري بجانب ما تمتلكه المنطقة من عناصر جذب متعددة، خاصة بعد افتتاح متحف الحضارة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات السكنية والتجارية بالمرحلة.

أراضي مسكن، يبدأ اليوم التقديم على أراضي الطرح الثالث للأفراد ضمن برنامج مسكن الذي تطرحه وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للأراضي المميزة والمتوسطة والأكثر تميزًا بالمدن الجديدة.

خطوات التقديم على الأراضي:

ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

الدخول على موقع حجز أراضى مسكن من هذا الرابط.

- مطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي ترغب به.

-إنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها.

-اختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة).

حجز أراضي وزارة الإسكان

-استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها.

-تتضمن الاستمارة تعهدًا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأي منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني.

-إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

-في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزًا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلًا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يومًا على إيداعه بالبنك).

- بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض.

-وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.

