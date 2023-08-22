اعترافات المتهم بالشروع في قتل سائق بأبو النمرس

أدلى المتهم بالشروع في قتل سائق بمنطقة أبو النمرس باعترافات تفصيلية عن ارتكابه الجريمة، كشف فيها عن سبب الحادث.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات بأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين السائق المجني عليه، بسبب اختلافهم على أجرة التوصيل، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أشهر خلالها سلاحا أبيضا، واعتدى على السائق، مما أدى إلى إصابته.

وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وأشار إلى أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة وأنه كان يدافع عن نفسه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حجزه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

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وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تفاصيل القبض على المتهم بالشروع في القتل

وكانت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.