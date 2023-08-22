تفاصيل التحقيق في سرقة محل ذهب بالعمرانية

استدعت نيابة الجيزة صاحب محل ذهب لسماع أقواله بعد تعرضه للسرقة على يد ٣ أشخاص من بينهم عامل فى المحل بمنطقة العمرانية.

وكشف صاحب المحل خلال التحقيقات أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم الأول عامل في المحل أبلغه بقيام أحد الأشخاص بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وتكبيله وإجباره على فتح الخزينة وتمكن من سرقة مبلغ مالى وفرهاربًا.

وكشفت التحقيقات عدم صدق رواية العامل وتبين اشتراكه مع (شخصين آخرين- مقيمين بالجيزة) فى ارتكاب الواقعة.

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تفاصيل على المتهمين بسرقة محل ذهب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة أحد المحال بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع العامل، وأرشدوا عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال في الجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة شخصين بالجيزة للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت.



وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، واتخاذ الإجراءات القانونية.