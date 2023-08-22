عرض شهادة تخرجه للبيع، مصرع مهندس في حفل زفاف بالدقهلية

لقى شاب خريج كلية هندسة البترول والتعدين ومقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر محافظة الدقهلية مصرعه غرقًا وذلك بعد اختلال عجلة القيادة في يده خلال توجهه بصحبة أسرته لحضور حفل زفاف أحد أقاربه.

يشار أن الشاب المهندس سبق وطرح شهادة تخرجه للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد فشله في الحصول غلى وظيفة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث سقوط سيارة بترعة البشمور بنطاق المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط السيارة رقم " د ق ب 8313) وسقوطها بترعة البشمور ووفاة قائدها "محمود محمد مسعد المتولى" 25 عامًا، مهندس، ومقيم قرية الدراكسة مركز منية النصر تخريج من كلية هندسة البترول.

وتبين أن المتوفي كان متجها لحضور حفل عرس بسيارته الخاصة وكان بصحبة والده ووالدته وشقيقه بقرية كفر أبو علي مركز دكرنس وخلال سيرة اختلت عجلة القيادة بيده وسقطوا جميعًا في مياه الترعة وجرى انقاذهم باستثناء المتوفي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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يذكر أن المهندس محمود قد عرض منذ فترة شهادة تخرجه للبيع على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن فشل فى الحصول على وظيفة في تخصصه.

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