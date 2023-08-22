قرعة علنية لتأجير 35 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري في سوهاج

أقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج فعاليات مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 35 محل تجاري بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة ثانية والمخصصة لأنشطة "ملابس جاهزة، وستائر ومفروشات بعدد 10 محلات، وبقالة وعطارة وعلافة بعدد 10 محلات، وأدوات منزلية ومنظفات بعدد 10 محلات، وحرفيين بعدد 5 محلات"، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

حضر مراسم إجراء القرعة كل من "اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط".

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يذكر أن محافظة سوهاج قامت بانشاء سوق حضرى في محافظة سوهاج شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الشهر الماضى مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 40 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة أولى والمخصصة لأنشطة مجمدات وخردوات وإكسسوارات"، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأجريت القرعة على 40 وحدة تجارية، حيث بلغ عدد المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، وفقا للإعلان الذي تم نشره من قبل 136 طلبا، وقد تم اختيار أحد المتقدمين، وأحد الأطفال لسحب القرعة، حيث تم سحب 30 فائزا أساسيا و10 احتياطيين لأنشطة الإكسسوارات والخردوات، كما تم سحب 10 فائزين، و5 احتياطي لنشاط المجمدات.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين بالوحدات مؤكدا لمن لم يحالفهم الحظ أن هناك فرصا أخرى خلال المراحل القادمة، في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ومشروعات تنموية مختلفة، تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددا على ضرورة التزام الفائزين بالقرعة بجميع الشروط والضوابط التي وضعتها المحافظة، مؤكدا أن العمل من أجل مصلحة أهالي سوهاج هو الهدف الأول والرئيسي.