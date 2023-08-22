الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط مستريح الأدوية جمع 7.5 مليون جنيه للنصب والاحتيال على المواطنين فى سوهاج

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مستريح الأدوية جمع 7.5 مليون جنيه حصيلة لنصب والاحتيال على المواطنين فى سوهاج بزعم توظيفها..

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تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من عدد من المواطنين (مقيمين بسوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالنصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (7,5 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال المستحضرات الطبية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة مباحث الأموال العامة

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